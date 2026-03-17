Fitch предрекло дефицит чипов из-за конфликта на Ближнем Востоке

Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.
Fitch: Конфликт на Ближнем Востоке может ударить по рынку полупроводников
Затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке и перебои с катарским газом грозят Азии нехваткой гелия, критически важного для производства полупроводников, отмечает Fitch.
Цепочка снабжения компонентами испытывает серьезное давление на фоне геополитической нестабильности, говорится в отчете агентства Fitch Ratings, передает РИА Новости.
«Цепочка поставок полупроводников в Азии сталкивается с ростом рисков «хвостовых событий» из-за дефицита гелия на фоне затяжного конфликта в Иране и продолжающихся перебоев с поставками природного газа из Катара», – отмечается в документе.
Эксперты подчеркивают, что нехватка гелия, который является побочным продуктом газодобычи, может сохраняться длительное время. По оценкам специалистов, на полное восстановление нормальных объемов экспорта уйдет от нескольких недель до месяцев.
Наиболее уязвимой страной оказалась Южная Корея, где в прошлом году 64,7% импорта гелия приходилось на Катар. Тайвань также находится в зоне риска, тогда как Япония обеспечила стабильность за счет поставок из США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт на Ближнем Востоке привел к снижению объемов производства на химических предприятиях и дефициту гелия.
Директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин предупредил о риске нехватки аппаратов МРТ из-за снижения поставок газа из Катара.