Fitch предрекло дефицит чипов из-за конфликта на Ближнем Востоке

Fitch: Конфликт на Ближнем Востоке может ударить по рынку полупроводников

Tекст: Мария Иванова

Цепочка снабжения компонентами испытывает серьезное давление на фоне геополитической нестабильности, говорится в отчете агентства Fitch Ratings, передает РИА Новости.

«Цепочка поставок полупроводников в Азии сталкивается с ростом рисков «хвостовых событий» из-за дефицита гелия на фоне затяжного конфликта в Иране и продолжающихся перебоев с поставками природного газа из Катара», – отмечается в документе.

Эксперты подчеркивают, что нехватка гелия, который является побочным продуктом газодобычи, может сохраняться длительное время. По оценкам специалистов, на полное восстановление нормальных объемов экспорта уйдет от нескольких недель до месяцев.

Наиболее уязвимой страной оказалась Южная Корея, где в прошлом году 64,7% импорта гелия приходилось на Катар. Тайвань также находится в зоне риска, тогда как Япония обеспечила стабильность за счет поставок из США.

Директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин предупредил о риске нехватки аппаратов МРТ из-за снижения поставок газа из Катара.