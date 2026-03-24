    Миру грозит крупнейшая ядерная катастрофа современности
    Минфин предложил дать ФНС право искать скрытые доходы в переводах на карты россиян
    США похвастались ударом по снятым с вооружения советским ЗРК «Квадрат» в Иране
    Tasnim: Иран подготовил для США несколько «сюрпризов» в ближайшие дни
    «Новатэк» договорился о поставках газа во Вьетнам
    Дмитриев предупредил о риске еще одного кризиса из-за блокады Ормузского пролива
    Израильские СМИ назвали дату завершения конфликта США с Ираном
    Комиссия кабмина одобрила десятилетний срок давности по делам о приватизации
    В Колумбии разбился самолет со 110 военными на борту, половина выжила
    24 марта 2026, 08:37 • Справки

    Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

    Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    Лунный посевной календарь на апрель 2026: фазы Луны

    Опытные огородники знают, что положение Луны влияет на развитие растений. В апреле 2026 года смена фаз будет происходить по следующему графику. Полнолуние придется на 2 апреля, новолуние – на 17 апреля. Растущая Луна будет наблюдаться 1 апреля, а затем с 18 по 30 апреля. Убывающая Луна займет период с 3 по 16 апреля.

    Как фазы Луны влияют на посадки и рост растений

    В период растущей Луны соки растений устремляются вверх – от корней к стеблям и плодам. Это идеальное время для посева и посадки культур, которые дают урожай над землей. В эти дни рекомендуется сажать томаты, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки, тыквы, все виды зелени, бахчевые культуры и однолетние цветы.

    Когда Луна убывает, энергия растений уходит в корневую систему. Это лучшее время для посадки корнеплодов и проведения работ по уходу за садом. На убывающей Луне хорошо сажать картофель, морковь, свеклу, редис и репу. Также в этот период можно вносить органические удобрения, бороться с вредителями и болезнями, проводить обрезку и формирование кустов, полоть и рыхлить почву.

    В дни новолуния и полнолуния растения становятся особенно уязвимыми. Любые манипуляции с ними 2 апреля и 17 апреля могут навредить. В эти даты не рекомендуется сеять и сажать любые культуры, пересаживать растения и проводить обрезку. Можно заняться борьбой с сорняками, уборкой мусора на участке, ремонтом инвентаря или планированием будущих посадок.

    Благоприятные дни для посадки в апреле 2026 года

    Основываясь на данных лунного календаря, агрономы выделяют следующие даты для работ с растениями в апреле 2026 года.

    Лучшие дни для посадок: 1, 4, 5, 8-10, 14, 15, 18-23, 27-30 апреля

    Неблагоприятные дни: 2, 12, 13, 16, 17, 24, 25 апреля

    Нейтральные дни: 3, 6, 7, 11, 26 апреля

    Благоприятные дни для посадки овощей по лунному календарю

    Когда сажать томаты, перец и баклажаны

    Эти культуры лучше всего сеять на рассаду или высаживать в теплицы на растущей Луне. Наиболее подходящие даты – 8, 14, 15, 22 и 23 апреля.

    Когда сеять огурцы, кабачки и тыквы

    Для тыквенных культур, которые дают урожай над землей, также выбирают растущую Луну. Благоприятными днями станут 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 и 30 апреля.

    Когда сажать картофель

    Картофель, как корнеплод, лучше сажать на убывающей Луне. Подходящие даты в апреле: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14 и 15 апреля.

    Когда сеять морковь, свеклу и редис

    Эти корнеплоды также предпочитают посадку на убывающей Луне. Оптимальные дни – 4, 5, 8, 9, 10, 14 и 15 апреля.

    Когда сажать зелень в апреле 2026

    Зелень лучше всего удается при посеве на растущей Луне. В апреле 2026 года для посадки зеленных культур рекомендуются следующие даты.

    Укроп, петрушка, салат, шпинат и кинзу можно сеять 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 и 30 апреля.

    Благоприятные дни для посадки цветов

    Однолетние цветы

    Для однолетников, которые порадуют цветением уже в этом сезоне, выбирайте растущую Луну. Лучшие дни: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 и 30 апреля.

    Многолетние цветы

    Многолетние цветы можно сеять и на растущей, и на убывающей Луне. Благоприятные даты: 1, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 и 30 апреля.

    Луковичные растения

    Луковичные цветы (тюльпаны, нарциссы, лилии) лучше сажать на убывающей Луне. Подходящие дни: 4, 5, 8, 9, 10, 14 и 15 апреля.

    Когда сажать деревья и кустарники в апреле

    Плодовые деревья, такие как яблони, груши и вишни, лучше всего приживаются при посадке на растущей Луне. Благоприятные дни для саженцев: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 и 30 апреля.

    Ягодные кустарники, включая смородину, крыжовник и малину, можно сажать в те же даты, что и плодовые деревья. Виноград также предпочитает посадку на растущей Луне.

    Для посадки клубники и земляники благоприятными считаются 1, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 и 30 апреля.

    Что сажать в апреле в открытый грунт

    В апреле в открытый грунт можно сеять холодостойкие культуры, которые не боятся возвратных заморозков. Почва должна прогреться до нужной температуры. Редис, морковь и салат можно сеять, когда почва прогреется до 5-8 градусов. Свекла требует более теплой почвы – около 8-10 градусов. Горох прорастает при 4-6 градусах. Яровой чеснок сажают при прогревании почвы до 5-7 градусов. Лук-севок высаживают при температуре почвы 8-10 градусов.

    Лучшие дни для посева этих культур в открытый грунт: 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15 апреля (на убывающей Луне для корнеплодов) и 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 апреля (для зелени и культур с урожаем над землей).

    Что сажать на рассаду в апреле

    В апреле продолжают посев на рассаду теплолюбивых культур, которые позже переедут в открытый грунт или теплицы. Томаты, перцы и баклажаны для теплиц можно сеять в начале месяца, для открытого грунта – в середине апреля. Капусту (белокочанную, цветную, брокколи) сеют на рассаду в первой половине месяца. Огурцы для теплиц можно сеять на рассаду в конце апреля. Также в апреле сеют на рассаду однолетние и многолетние цветы.

    Благоприятные дни для посева на рассаду: 1, 8, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 апреля.

    План работ в саду и огороде на апрель

    Апрель требует от дачника активности по множеству направлений. В первую очередь нужно заняться подготовкой почвы: перекопать грядки, внести удобрения, разрыхлить землю. Также необходимо подготовить теплицы: помыть конструкции, обеззаразить почву, поправить каркасы.

    Полезно посеять сидераты на свободных участках – они улучшат структуру почвы и обогатят ее азотом. Для ускорения прогревания почвы и защиты всходов можно укрывать грядки агроволокном или пленкой.

    Все эти работы лучше проводить в нейтральные дни или на убывающей Луне, избегая неблагоприятных дат.

    Работы в саду в апреле: деревья и кустарники

    В саду апрель – время посадки новых саженцев и ухода за растениями. Важно провести санитарную обрезку деревьев и кустарников, удалить поврежденные и сухие ветви. Также необходимо обработать сад от вредителей и болезней до распускания почек.

    Клубника требует особого внимания: нужно убрать старые листья, подрыхлить почву и подкормить растения. Смородину и крыжовник можно полить горячей водой для профилактики мучнистой росы. Малину освобождают от укрытий, подвязывают и обрезают.

    Какие вредители появляются в апреле и как с ними бороться

    С наступлением тепла активизируются вредители сада. Яблонный цветоед повреждает бутоны яблонь и груш. Крестоцветная блошка атакует всходы редиса, капусты и других крестоцветных. Листовертка сворачивает листья и питается ими.

    Для борьбы с вредителями можно использовать инсектициды, а также народные средства: опудривание золой, опрыскивание настоями трав. Важно проводить обработки в сухую безветренную погоду на убывающей Луне.

    Стоит ли доверять лунному календарю садовода

    Многие профессиональные агрономы сходятся во мнении, что лунный календарь – полезный, но вспомогательный инструмент. Научных доказательств прямого влияния Луны на урожайность недостаточно, однако многолетние наблюдения садоводов подтверждают эффективность такого подхода.

    Главное при использовании календаря – не забывать о климате вашего региона, фактической погоде и температуре почвы. Не стоит слепо следовать датам, если земля еще мерзлая или, наоборот, уже пересохла. Лунный календарь лучше всего работает в сочетании со здравым смыслом и базовыми агротехническими знаниями.

    Помните, что календарь – лишь вспомогательный инструмент. Главное для хорошего урожая – это качественный уход за растениями, своевременный полив и подкормки, а также учет климатических особенностей вашего региона.

    Главные выводы: благоприятные и неблагоприятные дни апреля 2026 для садоводов

    Подводя итоги лунного календаря на апрель 2026 года, можно выделить ключевые даты, которые станут наиболее удачными для основных садовых работ, а также дни, когда от посадок лучше воздержаться.

    Самые благоприятные дни для посадок в апреле

    Если у вас ограниченное время для визита на участок, планируйте основные работы на следующие даты:

    • 1 апреля – отличный день для посадки любых культур с урожаем над землей.

    • 8-10 апреля – идеальное время для корнеплодов и пасленовых.

    • 14-15 апреля подходят для посадки картофеля и цветов.

    • 18-23 апреля – мощный период растущей Луны для томатов, огурцов и зелени.

    • 27-30 апреля хороши для посева быстрорастущих культур.

    Дни, когда лучше отдохнуть от посадок

    В эти даты растения особенно уязвимы, поэтому любые работы с ними нежелательны:

    • 2 апреля – полнолуние.

    • 12-13 апреля – энергетически тяжелые дни

    • 16-17 апреля – новолуние и ближайшие к нему даты.

    • 24-25 апреля – неблагоприятное завершение месяца.

    Луна в апреле 2026 будет благосклонна к активным садоводам: в месяце достаточно много благоприятных дней, чтобы успеть посеять все основные культуры. Главное правило прежнее: на растущую Луну сажаем то, что растет над землей, на убывающую – корнеплоды. В полнолуние и новолуние даем растениям покой.

    При этом не забывайте ориентироваться на реальную погоду в вашем регионе. Если почва еще не готова, а лунный календарь показывает благоприятный день – лучше дождаться подходящих условий. Здоровый рассудок и заботливые руки работают не хуже любой астрологии.

