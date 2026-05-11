Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.6 комментариев
Песков: Слова Путина о кандидатуре Шредера вызвали бурю обсуждений в Европе
Идея привлечь бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера к диалогу между Москвой и Брюсселем спровоцировала активные дискуссии среди европейских политиков, однако официальной реакции пока не последовало, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У европейцев сейчас там целая буря обсуждений, кто-то говорит, что эта идея заслуживает внимания, кто-то говорит, что нет», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля также уточнил, что российский лидер опирался на хорошее личное знакомство с отставным политиком.
«Путина спросили, кто был бы для него предпочтительнее, он назвал Шредера, потому что он хорошо знает этого политика, который сейчас отставной политик», – сказал Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой. Правительство Германии отклонило идею участия этого политика в мирном процессе. Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости самостоятельных переговоров европейских стран с Москвой.