Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.6 комментариев
Посол Германии нахамил властям Грузии из-за дружбы с Венгрией
Посол Германии в Грузии Петер Фишер, известный противостоянием с властями страны пребывания и поддержкой радикальной оппозиции, в хамской форме отозвался о дружбе Тбилиси и Будапешта, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Во вторник Фишер подтвердил журналистам, что в 20-й пакет антироссийских санкций ЕС внес грузинский порт Кулеви с «пакетом доказательств» якобы обхода рестрикций.
«Вето на этот пакет наложили Венгрия и Словакия, в нем были порты, которые принимают российский «теневой флот», в том числе Кулеви», – заявил немецкий дипломат.
«По поводу Грузии хочу сказать, что Венгрия ваш лучший друг в Евросоюзе», – отметил он.
«Венгрия союзник для Грузии, которая якобы поможет вам вступить в ЕС, но подумайте еще раз – этого не будет!», – обратился он к властям страны.
В ответ депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа заявил, что «общество Грузии давно знает посла Германии как фарисея с двойными стандартами».