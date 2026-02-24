Посол Германии нахамил властям Грузии из-за дружбы с Венгрией

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Во вторник Фишер подтвердил журналистам, что в 20-й пакет антироссийских санкций ЕС внес грузинский порт Кулеви с «пакетом доказательств» якобы обхода рестрикций.

«Вето на этот пакет наложили Венгрия и Словакия, в нем были порты, которые принимают российский «теневой флот», в том числе Кулеви», – заявил немецкий дипломат.

«По поводу Грузии хочу сказать, что Венгрия ваш лучший друг в Евросоюзе», – отметил он.

«Венгрия союзник для Грузии, которая якобы поможет вам вступить в ЕС, но подумайте еще раз – этого не будет!», – обратился он к властям страны.

В ответ депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа заявил, что «общество Грузии давно знает посла Германии как фарисея с двойными стандартами».