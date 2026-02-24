Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.13 комментариев
Zoom решил зарегистрировать новый бренд в России
Американский разработчик популярной платформы видеосвязи Zoom направил документы для оформления прав на программное обеспечение в России, предназначенное для ведения расписания.
Компания планирует закрепить за собой новый товарный знак Zoom Calendar в России, соответствующая информация появилась в базе данных Роспатента, передает РИА «Новости».
Согласно представленной документации, заявка поступила в ведомство в феврале 2026 года. В качестве заявителя в бумагах значится Zoom Communications.
Под этим брендом организация намерена предоставлять на российском рынке телекоммуникационные услуги. Также товарный знак охватывает загружаемое программное обеспечение, необходимое для ведения календаря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американская компания Apple получила регистрацию товарного знака Apple DockKit в России. Корпорация Microsoft зарегистрировала в Роспатенте бренды Windows и Azure.