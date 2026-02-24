23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.18 комментариев
Захарова напомнила о ядерных амбициях Зеленского перед началом СВО
Претензии главы киевского режима Владимира Зеленского на обладание ядерным арсеналом создавали реальные риски для стратегической стабильности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Москва серьезно отнеслась к заявлениям Зеленского о ядерном оружии перед началом СВО, пояснила дипломат, передает ТАСС.
«Серьезную обеспокоенность у нас вызывали и публично озвученные Зеленским в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности претензии на обладание ядерным оружием, что создавало реальные риски для России и стратегической стабильности в целом», – указала она.
Представитель ведомства подчеркнула, что подобные амбиции фактически уничтожили ключевые опоры государственности Украины. Речь идет о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, которые обеспечивали международное признание страны в начале 90-х годов.
Также Захарова поясняла, что решение начать специальную военную операцию на Украине было обусловлено усиливающейся нацистской идеологии в Киеве и репрессиями против русскоязычных.
В феврале прошлого года Зеленский заявлял, что Киеву необходимо предоставить ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО.