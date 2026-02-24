Tекст: Алексей Дегтярёв

Москва серьезно отнеслась к заявлениям Зеленского о ядерном оружии перед началом СВО, пояснила дипломат, передает ТАСС.

«Серьезную обеспокоенность у нас вызывали и публично озвученные Зеленским в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности претензии на обладание ядерным оружием, что создавало реальные риски для России и стратегической стабильности в целом», – указала она.

Представитель ведомства подчеркнула, что подобные амбиции фактически уничтожили ключевые опоры государственности Украины. Речь идет о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, которые обеспечивали международное признание страны в начале 90-х годов.

Также Захарова поясняла, что решение начать специальную военную операцию на Украине было обусловлено усиливающейся нацистской идеологии в Киеве и репрессиями против русскоязычных.

В феврале прошлого года Зеленский заявлял, что Киеву необходимо предоставить ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО.