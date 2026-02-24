Reddit оштрафован за утечку данных детей младше 13 лет

Британия оштрафовала Reddit 14,5 млн фунтов стерлингов за сбор данных детей

Tекст: Валерия Городецкая

Причиной штрафа стало то, что компания не обеспечила эффективную проверку возраста пользователей, что привело к сбору и обработке данных детей младше 13 лет без законных оснований, передает РИА «Новости».

«Мы оштрафовали Reddit на 14,47 млн фунтов стерлингов после того, как выяснили, что компания не использовала личную информацию детей законным образом», – говорится в заявлении регулятора. Ведомство отмечает, что популярная интернет-платформа не внедрила должных механизмов, чтобы защитить несовершеннолетних от нежелательного контента и сбора информации.

Глава Офиса уполномоченного по информации Джон Эдвардс отметил, что личные данные детей младше 13 лет собирались и использовались таким образом, который они не могли понять, контролировать или одобрить. По его словам, это сделало несовершеннолетних более уязвимыми перед контентом, к которому у них не должно было быть доступа, что стало поводом для вынесения штрафа.

В августе 2023 года Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Reddit на 2 млн рублей за неудаление запрещенной в России информации.