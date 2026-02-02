Премьер Бельгии признал ошибку Европы в миграционной политике

Премьер-министр Бельгии призвал привлекать в ЕС правильный тип иммигрантов

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил на мероприятии «Будущее Европы», организованном изданиями De Tijd и L’Echo, что Европа привлекает не тот тип иммигрантов, передает РИА «Новости».

По его словам, континент нуждается в активных иммигрантах, способных укрепить рынок труда, однако текущая миграционная политика способствует росту нагрузки на систему социального обеспечения.

«Наша «основная специализация» заключается в привлечении иммигрантов, которые фактически ложатся бременем на систему социального обеспечения. И наши граждане это видят, и именно это подпитывает ультраправых», – отметил де Вевер.

Ранее газета Financial Times сообщала, что правительства стран ЕС настаивают на ужесточении миграционной политики, в ряде случаев используя подходы, схожие с американской практикой.

В мае 2024 года Европейский союз окончательно одобрил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран. Согласно новым нормам, введение которых рассчитано на два года, предусмотрен более строгий контроль на внешних границах, ускорение рассмотрения заявлений о предоставлении убежища и более эффективное выдворение лиц, не имеющих права на пребывание в ЕС. Также реформа подразумевает справедливое распределение мигрантов между странами для снижения давления на государства, принимающие основной поток нелегалов.

Премьер-министры Дании и Британии призвали к реформе Европейской конвенции по правам человека. Они отметили необходимость обновления системы предоставления убежища из-за новых миграционных вызовов.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику европейских стран, заявив, что многие из них из-за этого теряют жизнеспособность.