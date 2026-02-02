  • Новость часаВ зоне спецоперации погиб Герой России Муслим Муслимов
    Борьба с русскими лишает Латвию медицины и образования
    Военный эксперт объяснил тревогу финнов из-за военной базы в Петрозаводске
    Медведев вспомнил, как стрелял из гаубицы в сторону Финляндии
    Сын норвежской кронпринцессы, переписывавшейся с Эпштейном, обвинен в четырех изнасилованиях
    В крушении учебного самолета возле Орска погибли инструктор и два курсанта
    Глава Николаевской области призвал к мирному соглашению с Россией
    На юге Сирии вспыхнули бои
    Финляндия встревожилась из-за военной базы в Петрозаводске
    Поставки газа российским потребителям в январе побили рекорд
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как капитализм мешает добывать редкоземы

    Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам, не моргнув глазом ответили, – конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем США пытаются создать альтернативу БРИКС

    Что же получается: стоит США только свистнуть, и государства Глобального Юга тут же десятками перебегают под вашингтонскую крышу в Совет мира? Думаю, не стоит паниковать и преждевременно хоронить БРИКС.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Понятия «совесть» в России и на Западе разные

    Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.

    17 комментариев
    2 февраля 2026, 11:48 • Новости дня

    Премьер Бельгии признал ошибку Европы в миграционной политике

    Премьер-министр Бельгии призвал привлекать в ЕС правильный тип иммигрантов

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выразил обеспокоенность тем, что Европа сталкивается с ростом нагрузки на систему социального обеспечения из-за привлечения неправильных иммигрантов.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил на мероприятии «Будущее Европы», организованном изданиями De Tijd и L’Echo, что Европа привлекает не тот тип иммигрантов, передает РИА «Новости».

    По его словам, континент нуждается в активных иммигрантах, способных укрепить рынок труда, однако текущая миграционная политика способствует росту нагрузки на систему социального обеспечения.

    «Наша «основная специализация» заключается в привлечении иммигрантов, которые фактически ложатся бременем на систему социального обеспечения. И наши граждане это видят, и именно это подпитывает ультраправых», – отметил де Вевер.

    Ранее газета Financial Times сообщала, что правительства стран ЕС настаивают на ужесточении миграционной политики, в ряде случаев используя подходы, схожие с американской практикой.

    В мае 2024 года Европейский союз окончательно одобрил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран. Согласно новым нормам, введение которых рассчитано на два года, предусмотрен более строгий контроль на внешних границах, ускорение рассмотрения заявлений о предоставлении убежища и более эффективное выдворение лиц, не имеющих права на пребывание в ЕС. Также реформа подразумевает справедливое распределение мигрантов между странами для снижения давления на государства, принимающие основной поток нелегалов.

    Премьер-министры Дании и Британии призвали к реформе Европейской конвенции по правам человека. Они отметили необходимость обновления системы предоставления убежища из-за новых миграционных вызовов.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику европейских стран, заявив, что многие из них из-за этого теряют жизнеспособность.

    31 января 2026, 17:42 • Новости дня
    Депутаты предложили пожизненно запретить въезд в Россию иностранцам с судимостью

    ЛДПР предложила пожизненно запретить въезд в Россию иностранцам с судимостью

    Депутаты предложили пожизненно запретить въезд в Россию иностранцам с судимостью
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким собралась внести в Госдуму законопроект, который предусматривает пожизненный запрет на въезд в Россию иностранным гражданам и лицам без гражданства с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления.

    Группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесет в Госдуму законопроект о пожизненном запрете на въезд в Россию для иностранцев с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления, передает ТАСС.

    Слуцкий заявил,что безопасность россиян должна быть в приоритете, а также подчеркнул невозможность гарантии того, что человек, однажды нарушивший закон, не совершит подобное преступление снова.

    В пояснительной записке к инициативе отмечается, что сейчас действующее законодательство предусматривает временный запрет на въезд для осужденных иностранных граждан. Депутаты обращают внимание на рост числа преступлений, совершаемых мигрантами, и подчеркивают необходимость ужесточения мер.

    Слуцкий также указал, что российские граждане не должны опасаться оказаться вечером на одной улице с мигрантом, имеющим судимость за такие преступления, как грабеж, разбой или убийство. По его словам, это особенно важно для родителей, которые хотят быть уверены в безопасности своих детей.

    Ранее правительственная комиссия поддержала инициативу обязать соискателей российского гражданства и вида на жительство предоставлять справку об отсутствии судимости, выданную в стране происхождения.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 07:55 • Новости дня
    Распри Каллас и фон дер Ляйен сочли реальной угрозой ЕС
    Распри Каллас и фон дер Ляйен сочли реальной угрозой ЕС
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Портал Strategic Culture Foundation в аналитическом материале назвал реальной угрозой Евросоюзу внутренние распри главы евродипломатии Каи Каллас и руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    «Страны ЕС, следуя примеру Америки, создают бесчисленное множество врагов, чтобы замаскировать свою некомпетентность на мировой арене», – пишет автор материала на портале Strategic Culture Foundation (SCF).

    В этом вопросе ЕС рабски следует политике Трампа о мире без правил, в то время как, по мнению тех же политиков и СМИ, Трамп, наряду с российским коллегой Владимиром Путиным, является самым большим врагом либеральных политиков ЕС.

    «Но внутри самого Европейского союза происходит нечто новое и примечательное: отношения между фюрерин Урсулой фон дер Ляйен и ярым критиком России Каей Каллас испортились. Таким образом, внутри самого ЕС появляются новые враги, что обычно означает конец блока, организации или страны», – указывает автор.

    По данным Politico, отношения фон дер Ляйен с Каллас ухудшились и стали сложнее, чем с предшествующим ей Жозепом Боррелем. При этом основная причина всему – конфликт из-за власти и влияния.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года Euractiv сообщал, что Каллас начала борьбу с фон дер Ляйен за деньги и власть. Между фон дер Ляйен и Каллас  вспыхнул личный конфликт из-за Мартина Зельмайера, которого считают одним из влиятельных чиновников ЕС.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, почему между Урсулой и Каей Каллас началась борьба за выживание.

    Комментарии (22)
    1 февраля 2026, 11:04 • Видео
    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    Комментарии (2)
    30 января 2026, 22:15 • Новости дня
    ЕС хочет заменить потолок цен на нефть из России другим запретом

    Bloomberg: ЕС хочет заменить потолок цен на нефть запретом на морские перевозки

    ЕС хочет заменить потолок цен на нефть из России другим запретом
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз обсуждает идею отменить действующий потолок цен на российскую нефть и ввести ограничения на морскую транспортировку, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Европейский союз рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть из России и введения запрета на морские перевозки, передает ТАСС.

    В сообщении агентства говорится, что обсуждаемый пакет санкций предполагает ограничение транспортных и страховых услуг для перевозки российской нефти вне зависимости от стоимости барреля.

    Bloomberg указывает, что предлагаемые меры могут затронуть европейские компании, предоставляющие страхование и транспортировку, что усложнит экспорт российских нефтепродуктов по морю. В публикации отмечается, что обсуждение ведется в рамках очередного пакета санкций против Москвы.

    Некоторые страны ЕС уже выразили несогласие с данным предложением, подчеркивают источники агентства.

    Ранее Европейский союз собирается предложить новый пакет ограничительных мер против российских банков и нефтяных компаний.

    В декабре G7 и Евросоюз обсуждали идею заменить существующий потолок цен на российскую нефть полным запретом на перевозку нефтепродуктов морским транспортом.

    Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что санкции стран «Большой семерки» привели к тому, что валюты этих государств утратили свою роль в мировой экономике, а их положение на глобальном рынке значительно ухудшилось.

    Комментарии (16)
    1 февраля 2026, 10:25 • Новости дня
    Иран признал вооруженные силы ЕС террористическими группировками
    Иран признал вооруженные силы ЕС террористическими группировками
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Парламент Ирана признал вооруженные силы стран – членов Евросоюза террористическими организациями, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    Такое решение стало ответом на объявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией со стороны ЕС, передает РИА «Новости».

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил: «Согласно статье 7 закона «Об ответных действиях», в ответ на объявление КСИР террористической организацией вооруженные силы европейских стран считаются террористическими группировками, и последствия этих действий будут лежать на ЕС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз принял решение признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

    В иранских СМИ ранее распространилась информация о якобы убийстве командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алирезы Тангсири, однако эти сведения опровергнуты агентством Tasnim.

    Комментарии (17)
    30 января 2026, 15:21 • Новости дня
    Зеленский: Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    Зеленский: Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    @ Jens Buttner/Pool/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство задержкой поставок ракет для комплексов Patriot, объяснив это неоплаченным европейским траншем по программе PURL, предусматривающей ускоренную передачу вооружения.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила вовремя ракеты для систем ПВО Patriot из-за задержки оплаты транша Европейским союзом по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), передает РИА «Новости». Эта программа предусматривает ускоренные поставки вооружений Украине за счет взносов стран НАТО.

    По словам Зеленского, из-за этого в стране остались «пустые дивизионы против баллистических ударов». Президент также подчеркнул, что США не предоставляют ракеты бесплатно, а необходимые средства на их закупку должны поступать из Европы.

    Зеленский добавил, что пропущенный транш не был оплачен вовремя, поэтому поставка ракет задержалась. По его словам, ракеты должны были прибыть еще месяц назад, однако из-за финансовых задержек этого не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не может предоставить Украине дополнительные ЗРК Patriot из-за ожидания поставок для собственных нужд. Владимир Зеленский сообщил о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot. Зеленский пожаловался на задержки закупок оружия для ВСУ.

    Комментарии (13)
    2 февраля 2026, 03:55 • Новости дня
    Лавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    Лавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Европа пыталась и продолжает вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном, сетуя на то, что американский президент Дональд Трамп якобы заинтересован в России больше, чем в европейских странах, отметил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    «Нас трудно обвинить в том, что мы вбивали клинья. Это Европа пыталась и пытается до сих пор вбивать клинья между Россией и Соединенными Штатами, усматривая в политике США и в президенте Трампе некий, как они считают, крен в пользу России в ущерб интересам Европы», – сказал Лавров в комментарии Зарубину.

    Глава МИД России обратил внимание на слово «интересы» в своём высказывании, так как оно особенно актуально в данном контексте.

    «Когда страна, как это делает Россия, наши друзья в Китае, ОАЭ, Индии, в других государствах, отстаивает свои интересы, к ней и относятся соответственно. Когда же, как в случае с большинством европейских элит, они свои интересы поменяли на интересы украинского режима, всячески используют его, чтобы воевать против России, напрямую готовятся к войне со своим участием», – добавил Лавров.

    Он вспомнил, как в 2025 году на встрече с госсекретарём США Марко Рубио услышал о том, что Вашингтон будет всегда отстаивать позицию своей страны на основе национальных интересов. и с уважением относиться к мировым державам, следующим подобной политике.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европа сочла процветание невозможным без восстановления отношений с Россией. Лавров пояснил посылы Запада о третьей мировой. Он также перечислил три случая, когда Европа имела возможность повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но этим не воспользовалась.

    Комментарии (4)
    31 января 2026, 18:54 • Новости дня
    NYT: Европейские лидеры придумали стратегию противодействия Трампу
    NYT: Европейские лидеры придумали стратегию противодействия Трампу
    @ Francis Chung/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры на встрече в Брюсселе согласовали стратегию реагирования на потенциальные угрозы и давление со стороны американского президента Дональда Трампа, сообщила газета The New York Times (NYT).

    Источники NYT сообщили , что бидеры стран Евросоюза на рабочем ужине в Брюсселе составили план по противодействию угрозам и давлению со стороны президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    В документе предлагается сохранять спокойствие при провокациях со стороны Трампа, а также угрожать введением ответных пошлин в случае необходимости.

    План также предусматривает работу по снижению военной и экономической зависимости Европы от Соединенных Штатов, которые были названы ненадежным союзником. Предложения включают продолжение диалога с США, быстрые меры по уменьшению экономического влияния Вашингтона, а также демонстрацию готовности к ответу для завоевания уважения президента Трампа.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила за сохранение диалога с Вашингтоном, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к оперативному сокращению экономической зависимости, а президент Франции Эммануэль Макрон отметил необходимость продемонстрировать Трампу способность Европы к самоотверженной защите собственных интересов.

    Газета The New York Times охарактеризовала этот план как «относительно смелый, но все еще довольно абстрактный», подчеркнув, что европейские лидеры усилили риторику в адрес Трампа, однако пока пытаются подкрепить заявления реальными действиями.

    СМИ писали, что европейские лидеры используют специальный групповой чат для обсуждения политики Дональда Трампа и укрепления личных связей.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европе необходимо научиться говорить на языке силы в условиях соперничества крупных держав.

    Также лидеры ЕС задумались о применении против США «торговой базуки».

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поинтересовался, поняли ли европейские «болваны» суть слогана Дональда Трампа и его последствия для ЕС.

    Комментарии (6)
    1 февраля 2026, 03:25 • Новости дня
    МИД объяснил важность ограничения военного потенциала Украины
    МИД объяснил важность ограничения военного потенциала Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Вопрос ограничения военного потенциала Киева становится актуальным на фоне заявлений о скором вступлении Украины в Евросоюз, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Могу сказать, что с учётом всех анонсированных планов ускоренного приема Украины в милитаризирующийся стремительно Евросоюз, особое значение имеет ограничение военного потенциала самой Украины», – заявил дипломат РИА «Новости».

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что Киев будет технически готов к вступлению в Евросоюз в первом полугодии 2026 года, а полностью – в 2027 году. Он выразил желание закрепить конкретную дату вступления Украины в ЕС в мирном договоре по итогам конфликта.

    По словам Зеленского, Украина ведёт переговоры по открытию необходимых кластеров для подготовки к членству и рассчитывает на поддержку европейских стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз. Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС и НАТО может привести к войне с Россией. Минобороны Украины заявило о согласовании с НАТО приоритетов сотрудничества.

    Комментарии (7)
    30 января 2026, 23:11 • Новости дня
    Дмитриев обвинил Каллас в подрыве мирного процесса по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в деструктивных заявлениях, препятствующих мирному урегулированию на Украине и успешным переговорам.

    Спецпредставитель президента России Дмитриев заявил, что слова главы европейской дипломатии Каи Каллас мешают мирному процессу по Украине, передает ТАСС.

    Дмитриев отметил, что в любой нормальной организации Каллас уже уволили бы только за одну эту речь, подчеркнув, что подобные заявления подрывают усилия по мирному урегулированию, включая инициативы президента США Дональда Трампа и работу миротворцев.

    Также он добавил, что Каллас одновременно критиковала успешную встречу в Абу-Даби, что, по мнению Дмитриева, выглядит неуместно. По мнению Дмитриева, высказывания главы дипломатии Европы не содержат предложений и нацелены только на срыв диалога.

    Ранее Каллас после встречи глав МИД стран-участниц ЕС заявила, что Евросоюз не будет выступать инициатором возобновления диалога с России. По ее словам, ЕС не собирается предлагать России какие-либо уступки по Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон не будут вести переговоры с Каей Каллас до ее смены на посту главы евродипломатии.

    Каллас на встрече с политическими группами в Европарламенте сказала, что из-за сложной мировой ситуации сейчас самое время начать пить.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила вызывать санитаров для Каллас.

    Комментарии (4)
    31 января 2026, 15:25 • Новости дня
    «Лик» Мелони нашли при реставрации в римской базилике

    В базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина в Риме нашли ангела с чертами Мелони

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе реставрации древней римской базилики на одном из ангелов заметили черты, напоминающие премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

    Реставрационные работы в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина в Риме привели к появлению изображения ангела, который поразительно напоминает премьер-министра Италии Джорджу Мелони, пишет РИА «Новости».

    По данным издания, речь идет о композиции над мраморным бюстом последнего короля Италии Умберто II Савойского, где до этого были два херувима с обобщенными чертами. Теперь один из ангелов обладает женскими чертами и светлыми вьющимися волосами, явно напоминающими Мелони.

    «У одного из них знакомое, поразительно современное лицо. Мы видим его каждый день в новостях, потому что это лицо премьер-министра Джорджи Мелони. Присмотритесь, вы не поверите, но это она. До реставрации там был обычный херувим. Сегодня – это лицо самой влиятельной женщины страны. Крылатая, она держит свиток с изображением итальянского сапога», – говорится в публикации Repubblica.

    Журналисты отмечают, что автором изменений, вероятно, стал не профессиональный реставратор, а волонтер и декоратор Бруно Валентинетти, чью подпись обнаружили на свитке у ангела. В приходе его называют человеком, проводящим много времени в храме, а также автором других декоративных работ, в том числе в одной из резиденций Сильвио Берлускони.

    После появления изображения в историческом здании газета Repubblica подняла вопрос о контроле реставрационных работ и деятельности надзорных органов, указывая на необходимость более строгого надзора за подобными проектами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в центре Рима два обрушения при реставрации разрушили часть башни Торре-деи-Конти. До этого в столице Италии археологи во время реставрации дворца императора Нерона обнаружили потайное помещение с фресками.


    Комментарии (7)
    30 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Захарова сравнила поведение Европы с рассказами о Незнайке

    Захарова увидела аналогию между политикой ЕС и сказкой о Незнайке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова провела параллель между реакцией Евросоюза на ситуацию с Гренландией и известной детской историей о Незнайке.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на брифинге, провела аналогию между политикой Евросоюза и сюжетом рассказа о Незнайке, передает ТАСС. Она вспомнила историю, где Незнайка, не обладая художественными навыками, решил нарисовать портреты друзей, вызвав смех у всех, кроме тех, кто увидел собственное изображение. По мнению Захаровой, Евросоюз оказался в подобной ситуации, когда столкнулся с вопросом Гренландии, и радость быстро сменилась на серьезное отношение.

    Захарова подчеркнула, что западные страны ранее с легкостью разрабатывали санкционные меры против России, пренебрегая правами человека и игнорируя референдумы. Она отметила, что ситуация для Европы стала «очень грустной», когда аналогичные принципы затронули вопрос Гренландии и международного судоходства.

    Дипломат призвала западные страны не забывать уроки из детских сказок, имея в виду историю о Незнайке, особенно в контексте современных международных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова заявила, что внутри НАТО возникла паника из-за невозможности пожаловаться на США по вопросу Гренландии.

    По ее словам, новый запрет Евросоюза на импорт российского газа с 2027 года может превратить европейцев в «несчастных рабов».

    А накануне МИД России выступил с критикой новых ограничительных мер Евросоюза, затрагивающих российских журналистов и артистов, и отметил их дискриминационный характер.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 15:45 • Новости дня
    Орбан назвал иллюзией выплату ссуд Киеву за счет России

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что идея погашения кредитов Киеву за счет российских репараций является иллюзией, несмотря на то, что многие доверяют этим обещаниям.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейцев вводят в заблуждение обещаниями о том, что кредиты Киеву будут погашены за счет российских репараций, передает РИА «Новости». Об этом Орбан рассказал во время выступления в городе Хатван, а его слова распространил официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Европейцам говорят, что война ничего не будет стоить. Говорят, что кредиты будут погашены за счет российских репараций. Это иллюзия, но многие в нее верят», – подчеркнул Орбан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила в страны Евросоюза письмо с предложением об экспроприации российских активов и вариантами финансирования Украины. Евросоюз отложил конфискацию российских активов из-за сомнений в победе Киева.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 20:40 • Новости дня
    Швейцария с февраля снизила потолок цен на нефть из России

    Швейцария установила с февраля новый потолок цен на российскую нефть – 44,1 доллара

    Швейцария с февраля снизила потолок цен на нефть из России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Швейцарии с 1 февраля предельная цена на российскую нефть снизится до 44,1 доллара за баррель, вслед за санкциями Евросоюза.

    Швейцария с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть, следуя примеру Евросоюза, передает ТАСС. Новый максимальный уровень составит 44,1 доллара за баррель вместо прежних 47,6 доллара. Решение было принято Государственным секретариатом по экономическим вопросам 29 января.

    Ранее Брюссель объявил о таких же мерах 15 января. Ограничения распространяются на нефть, поставляемую морским путем.

    Напомним, эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из России действует с 5 декабря 2022 года. Тогда же страны Группы семи, ЕС и Австралия установили ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель, запрещая транспортировку и услуги страхования нефти дороже этой суммы. В 2025 году потолок был уже снижен до 47,6 доллара за баррель, а теперь еще и до 44,1 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Швейцарии расширили антироссийские санкции, добавив новые имена и компании в существующие списки.

    Ранее официальный Берн выразил опасения по поводу вторичных санкций Евросоюза против некоторых китайских банков, чтобы не навредить отношениям с Китаем.

    Швейцария лишилась нейтралитета из-за участия в европейских военных инициативах и совместных учениях с НАТО, заявил посол России в стране Сергей Гармонин.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 21:42 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС введет новые санкции против российских банков и нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз собирается предложить новый пакет ограничительных мер против российских банков и нефтяных компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

    В материале Bloomberg говорится о планах расширить санкции также на криптовалютные сервисы и финансовые организации в других странах, которые, по словам источников, помогают обходить действующие ограничения ЕС, передает РИА «Новости».

    В сообщении агентства отмечается, что пакет санкций затронет «больше компаний и товаров, необходимых России для производства вооружения». Также обсуждается введение новых торговых ограничений и запрет на импорт ряда российских металлов.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва считает западные антироссийские санкции незаконными и неприемлемыми.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 18:30 • Новости дня
    Нидерланды запланировали выделить Украине более 3 млрд евро

    Амстердам запланировал военную и невоенную поддержку Киеву до 2029 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нидерланды заложили в коалиционное соглашение формирующегося правительства намерение выделить Украине значительную сумму военной и финансовой поддержки в ближайшие годы.

    Будущее правительство Нидерландов, формируемое коалицией под руководством партии «Демократы-66», намерено направить Украине более 3 млрд евро на военные нужды в 2027-2029 годах, сообщает ТАСС. Соответствующее обязательство отражено в тексте нового коалиционного соглашения.

    Согласно документу, большая часть средств пойдет на военную помощь, а еще около 400 млн евро предназначены для других форм поддержки Киева. Невоенная часть будет финансироваться за счет бюджета, выделенного на международное развитие и внешнюю торговлю.

    Военная поддержка Украины, по плану, останется в ведении министерства обороны Нидерландов. Для этого ведомство задействует так называемый механизм «переноса средств», позволяющий использовать бюджетные средства, предусмотренные на следующие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель правоконсервативной партии BVNL и бывший депутат парламента страны Вибрен ван Хага назвал поддержку Киева со стороны Нидерландов «преступлением» и примером оппортунизма.

    До этого власти Нидерландов разрешили Киеву приобретать вооружение в США и других странах на средства европейских кредитов.

    Однако в Амстердаме подтвердили неизменность своей позиции по отношению к европейским стандартам для Украины но, вместе с тем, выразили готовность оказывать содействие в их достижении.

    Комментарии (0)
    Продовольственный экспорт из России становится более маржинальным

    Россия наращивает экспорт маржинальных продуктов питания и расширяет географию поставок. На товары с высокой добавленной стоимостью впервые пришлась почти половина экспорта. А это значит, что Россия кормит мир не только зерном и пшеницей, но и готовыми продуктами. Почему это так важно? Подробности

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Российским дронам предстоит взломать блокировки Маска

    Компания SpaceX предприняла меры против использования Россией Starlink в зоне СВО. Беспилотникам с терминалами спутниковой связи ограничили скорость до 90 км/ч. Также планируется ввести «белые списки» для блокировки отдельных дронов. При этом в Киеве сообщили, что эти меры создали проблемы для ВСУ и гражданского населения. Насколько происходящее осложнит задачи российским военным и есть ли варианты для обхода создаваемых блокировок? Подробности

    Борьба с русскими лишает Латвию медицины и образования

    Массовые увольнения русских врачей происходят в Латвии. До этого страна уже сталкивалась с аналогичными мерами против русских учителей и работников железной дороги. Эксперты видят в происходящем прямые параллели с политикой нацистской Германии по отношению к евреям. Но в итоге дискриминация русских выходит боком для самого латвийского государства. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

      Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    • США готовят нападение. Чем ответит Иран?

      США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    • У немцев закончились деньги на Украину

      Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • В чем уникальность российского маткапитала

      Материнский капитал – одна из самых востребованных мер поддержки семей в России. По сравнению с подобными программами в ряде других стран мира российская модель является уникальной.

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Личные амбиции Трамп

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации