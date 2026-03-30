Захарова высмеяла предложение ЕК европейцам экономить на топливе

Politico: Исландия и Норвегия намерены вступить в ЕС ради безопасности

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Членство в ЕС всегда предлагало стабильность и процветание для европейских наций», – заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос, пишет Politico.

По ее словам, государства за пределами объединения все яснее понимают, что в мире конкурирующих влияний место за столом в ЕС дает дополнительную защиту.

Переломным моментом называют спецоперацию на Украине, начавшуюся в 2022 году, а также курс президента США Дональда Трампа после возвращения в Белый дом в 2025 году.

Упоминаются введение тарифов на импорт, новая стратегия нацбезопасности США, обвинившая ЕС в «стирании цивилизации», и угроза Трампа силой забрать Гренландию у Дании.

Исландия ускорила подготовку референдума о возобновлении переговоров по вступлению в ЕС, заявила глава МИД Торгердур Катрин Гуннлаугсдоттир. Она подчеркнула, что страна была бы «сильнее в более крупной группе единомышленников», для которых важны демократия, права человека и территориальная целостность, а также отметила значение оборонной и экономической безопасности.

В Норвегии растет лагерь сторонников ЕС, о чем заявила лидер консерваторов Ине Эриксен Сёрейде, назвав союз важным элементом безопасности.

По данным издания, для Брюсселя привлекательнее богатые демократии Северной Европы, чем более бедные претенденты с Востока. Все 13 стран, вступивших в ЕС после 2004 года, до сих пор получают из бюджета больше, чем вносят, и аналогичная картина ожидается у государств в очереди, включая на Украину и Молдавию. Дипломаты опасаются появления «новых Венгрий», сомневаясь в устойчивости демократических институтов в ряде кандидатов.

Исландия и Норвегия таких подозрений не вызывают и уже примерно на 80% согласовали свое право с нормами ЕС, отметил один из европейских чиновников. Норвегия подала заявку еще в 1992 году, но отказалась от членства на референдуме, а Исландия остановила переговоры в 2013 году из-за споров о рыболовстве и отозвала заявку в 2015 году.

Одновременно обсуждается сближение ЕС с Канадой, а Британия после Брекзита пытается выстроить более тесное партнерство с Брюсселем без возвращения в союз.

Издание напоминает и об оборонной статье 42.7 Договора ЕС, аналогичной статье 5 НАТО. Ее значение проявилось после удара дрона по британской базе на Кипре, который не является членом НАТО из-за позиции Турции, но входит в ЕС и рассчитывает прежде всего на европейские гарантии.

Киев, лишенный перспектив членства в НАТО после слов Трампа, видит в вступлении в Евросоюз единственную надежную форму защиты и указывает, что армия и пограничники страны могут усилить оборону всего блока.

