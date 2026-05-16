Пушилин заявил о создании кластера гражданских беспилотников в ДНР
Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) намерены организовать производство беспилотных авиационных систем для гражданских нужд в городе Снежном, заявил на XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» глава республики Денис Пушилин.
«Мы на базе Снежного планируем соответствующий кластер — производство беспилотных авиационных систем гражданской направленности. Это работа на перспективу, которая и сейчас востребована. Беспилотные системы нужны и в МЧС, для сельского хозяйства, для дорожного строительства, для ряда других направлений. Инвесторы уже есть, профильные предприятия тоже присутствуют», – приводит его слова ТАСС.
Пушилин подчеркнул, что после завершения специальной военной операции беспилотные технологии будут широко применяться в различных сферах.
По его словам, использование дронов является удобным, эффективным и экономичным способом сбора информации, который постепенно становится неотъемлемой частью многих отраслей.
