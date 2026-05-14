Роскачество ввело мусульманский стандарт для клиник и санаториев

Роскачество запустило стандарт MuslimFriendly для клиник и санаториев России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Роскачество запустило добровольную сертификацию MuslimFriendly для медицинских учреждений, включая массажные салоны, санатории и российские клиники, сообщила ТАСС пресс-служба организации.

«Орган по сертификации "Роскачество-Халяль" расширил область добровольной сертификации "Муслим Френдли" (MuslimFriendly). Теперь российские клиники, санатории и медицинские центры могут официально подтвердить соответствие критериям гостеприимства по отношению к пациентам-мусульманам», – говорится в сообщении.

В организации подчеркнули, что решение направлено на усиление позиций отечественной медицины на рынке экспорта медицинских услуг. По итогам 2025 года объем такого экспорта превысил 616 млн долларов, увеличившись на 31% к уровню 2023 года. Основной прирост обеспечивают пациенты из стран СНГ, государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии с преимущественно мусульманским населением, а потенциал рынка к 2030 году оценивается до 7,6 млрд долларов ежегодно.

При этом в Роскачестве отметили, что стандарт не меняет норм российского законодательства в сфере здравоохранения и не затрагивает светские принципы организации медицинской помощи внутри страны.

Стандарт включает требования к пространству, питанию и работе персонала. В медучреждениях должны быть оборудованные места для намаза, условия для омовения, обеспечена приватность пациентов и исключены изображения людей и животных в интерьере, а также организовано халяльное меню с раздельными зонами приготовления и приема пищи и без запрещенных продуктов.

Кроме того, прописано обучение персонала нормам взаимодействия с пациентами-мусульманами, право пациентки на выбор врача-женщины и женской медицинской бригады при деликатных процедурах, а также замена спиртосодержащих средств на халяльную альтернативу при ее наличии. В стандарт включена адаптация расписания процедур с учетом времени намаза и информирование пациентов о созданных условиях.

Ранее Роскачество запустило сертификацию отелей и ресторанов по стандарту MuslimFriendly. Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас больше четверти россиян выбирают продукцию с отметкой «Халяль», хотя доля мусульман в стране составляет около 15%.