Захарова высмеяла «разрешившего парад» Зеленского сравнением с Пугачевой

Представитель МИД Захарова иронично сравнила Зеленского с певицей Пугачевой

Tекст: Мария Иванова

Дипломат Мария Захарова с иронией отреагировала на абсурдные инициативы Зеленского в своем Telegram-канале.

Она напомнила об указе украинского лидера, в котором тот якобы позволил проводить торжества в Москве.

Представитель МИД сослалась на реакцию бывшего премьера Польши Лешека Миллера. «Следующим шагом должно стать разрешение Японии на цветение сакуры, а Египту – на открытие пирамид ровно в девять часов», – заявил ранее политик.

В ответ на это высказывание дипломат в шутку поинтересовалась реакцией польского деятеля на новость о том, что наступление весны традиционно «разрешала» Алла Пугачева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-премьер Польши Лешек Миллер иронично прокомментировал указ Владимира Зеленского о «разрешении» парада Победы в Москве.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал этот абсурдный документ откровенной политической клоунадой.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил об отсутствии у Москвы необходимости получать дозволение на проведение торжеств.