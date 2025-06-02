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Мишустин в Сарове посмотрел разработки лазеров и жестких дисков
Мишустин осмотрел выставку с высокоточными лазерами и SSD-дисками в Сарове
В Сарове на специализированной выставке с участием премьер-министра России Михаила Мишустина показали оборудование для микроэлектроники, хранения данных и фотонных технологий.
Мишустин посетил выставку достижений электронной промышленности в Сарове, передает ТАСС. В экспозиции демонстрировалось оборудование для производства микросхем, включая высокоточные лазеры для создания отверстий, пайки и нанесения покрытий, а также современные решения в области хранения данных.
Особое внимание было уделено импортозамещению: ключевые материалы для российских лазерных систем подготовлены «Росатомом», а ВНИИ физтех- и радиотехнических измерений разработал новую линейку приборов для отечественного приборостроения. Компания «Салют» представила высокочистые материалы и резервуары для спецгазов.
В части обработки и хранения данных выставка включала кремниевые компоненты для микроконтроллеров, микросхемы для связи и телеком-оборудования. «Аквариус» и Delta Computers продемонстрировали серверное оборудование, «Бифорком Текнолоджис» – маршрутизатор с пропускной способностью 7,2 Тбит в секунду, Kraftway – SSD-диски российского производства.
Среди экспонатов выделялись серийные и компактные супер-ЭВМ, полностью собранные из отечественных компонентов, а также набор программ «Логос» для инженерного анализа и моделирования физических процессов.
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