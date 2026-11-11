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Суд не отпустил из СИЗО генерала Малькова по делу о хищении топлива у МВД
Мосгорсуд признал законным перевод из-под домашнего ареста в СИЗО бывшего замглавы ГУ МВД по Московской области генерал-майора Сергея Малькова, обвиняемого в хищении моторного топлива.
Мещанский суд Москвы арестовал Малькова в начале сентября, передает РИА «Новости». Позднее Мосгорсуд перевел его под домашний арест, но 21 октября вернул в СИЗО. Следователи указали, что Мальков нарушил условия домашнего ареста, встретившись в ресторане с неустановленным лицом. Защита настаивала, что он зашел в заведение по дороге с допроса с разрешения инспектора ФСИН.
На прошлой неделе Малькову продлили арест до 6 февраля. За несколько часов до повторного заключения под стражу генералу предъявили обвинения во взятках, растрате, незаконном образовании юрлица и злоупотреблении полномочиями.
Ранее по делу также были арестованы экс-начальник центра хозяйственного и сервисного обеспечения подмосковного главка МВД Алексей Суяров, его подчиненная Анна Левина, а также председатель совета директоров ПАО «Евротранс» Игорь Мартышов и трое его подчиненных. По ходатайству следствия арестованы 44% акций «Евротранса».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце защита обжаловала перевод Сергея Малькова в следственный изолятор.
Мещанский суд Москвы ужесточил Малькову меру пресечения по ходатайству следствия.
В сентябре Московский городской суд перевел бывшего заместителя начальника подмосковного главка МВД под домашний арест.