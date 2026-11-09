  • Новость часаРоссийская делегация прибыла на переговоры в Абу-Даби
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ЕC смирилcя с местом в предбаннике переговоров по Украине
    Передача активов JTI в России ударила по бюджету правительства Японии
    Мерц выдвинул ультиматум ЕС из-за финансирования Украины
    Российский турист погиб при нападении вооруженных людей в ЮАР
    Акции «КамАЗа» резко подорожали после предложения Путина поддержать компанию
    Лавров раскрыл подробности предстоящей встречи в Абу-Даби
    На Украине сообщили о гибели воевавшего против ВСУ брата советника Зеленского
    МВД: Семь человек лишены гражданства России из-за угрозы нацбезопасности
    Саудовский нефтепровод Восток – Запад подвергся атаке
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

    0 комментариев
    9 ноября 2026, 22:13 • Справки

    Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

    Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    Как меняется организм после 60 лет

    После 60 лет в организме происходят естественные изменения, которые делают употребление некоторых фруктов потенциально опасным.

    Снижение чувствительности к инсулину

    Это одно из ключевых возрастных изменений. С годами клетки становятся менее восприимчивыми к инсулину – гормону, который регулирует уровень глюкозы в крови. В результате избыток сахара (в том числе фруктозы из фруктов) может оставаться в крови, провоцируя развитие сахарного диабета или значительно усугубляя его течение у тех, кто уже страдает этим заболеванием.

    Для диабетиков и людей с инсулинорезистентностью контроль за потреблением фруктозы становится критически важным.

    Замедление метаболизма

    С возрастом обмен веществ замедляется. Это означает, что организм тратит меньше энергии на переработку пищи, и быстрые углеводы, в большом количестве содержащиеся во фруктах (особенно сладких), легче откладываются в виде жировых запасов. Это может способствовать набору веса, что, в свою очередь, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с суставами.

    Обострение хронических болезней

    Фрукты, несмотря на свою пользу, могут оказывать раздражающее действие на пищеварительную систему или вызывать другие нежелательные реакции при наличии хронических заболеваний. Например, высокая кислотность некоторых фруктов может спровоцировать обострение гастрита или язвы желудка.

    Большое количество пуринов в определенных плодах может усугубить состояние при подагре, а избыток клетчатки или сахара – вызвать дискомфорт при панкреатите.

    Ухудшение работы почек и печени

    Эти органы играют ключевую роль в переработке и выведении метаболитов. Некоторые фрукты могут создавать избыточную нагрузку на почки или печень. Например, высокое содержание калия в определенных фруктах может быть опасно для людей с почечной недостаточностью, а чрезмерное поступление фруктозы может усугубить жировой гепатоз печени.

    Какие фрукты стоит ограничить пожилым людям

    После 60 лет выбор фруктов для ежедневного рациона требует особого внимания. Некоторые, казалось бы, полезные плоды могут нанести вред из-за изменений в организме, таких как снижение чувствительности к инсулину, замедление метаболизма и обострение хронических заболеваний. Вот какие фрукты лучше ограничить и почему:

    1. Сладкие плоды с высоким гликемическим индексом

    Фрукты, богатые фруктозой и глюкозой, такие как бананы, виноград, хурма, манго, дыня и ананасы, способны резко повышать уровень сахара в крови.

    Чем опасны? Чрезмерное употребление этих фруктов может значительно увеличить риск развития диабета у пожилых или ухудшить его течение у тех, кто уже страдает этим заболеванием. Высокая калорийность таких плодов также способствует набору лишнего веса, что создает дополнительную нагрузку на сердце и суставы.

    Как употреблять? Рекомендуется ограничивать порцию до 100–150 граммов в день. Лучше всего употреблять их в первой половине дня, чтобы у организма было время для переработки сахаров, и сочетать с белками (например, с творогом или натуральным йогуртом). Белки замедляют усвоение сахаров и помогают стабилизировать уровень глюкозы.

    2. Кислые фрукты, раздражающие ЖКТ

    Цитрусовые (апельсины, грейпфруты, лимоны), киви, кислые яблоки и гранаты содержат большое количество органических кислот, которые могут негативно влиять на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

    Чем опасны? Эти фрукты могут спровоцировать обострение гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, а также вызвать изжогу и дискомфорт. Кислоты также способствуют разрушению зубной эмали, что особенно актуально для пожилых людей, чья эмаль с годами становится более уязвимой.

    Как употреблять? Употребляйте их в небольших количествах и не натощак. Предпочтительнее использовать их в виде смузи (разбавленные водой или молочными продуктами) или запеченными, так как термическая обработка снижает кислотность и делает клетчатку более мягкой.

    3. Фрукты с грубой клетчаткой

    Яблоки (особенно с кожурой), груши, сливы и абрикосы богаты пищевыми волокнами. В умеренных количествах клетчатка полезна, но ее избыток или грубая форма может вызвать проблемы у пожилых людей с чувствительным кишечником.

    Чем опасны? Избыток грубой клетчатки может приводить к метеоризму, вздутию живота, диарее или, наоборот, запорам. У людей с колитом или синдромом раздраженного кишечника (СРК) такие фрукты могут вызвать серьезное обострение симптомов.

    Как употреблять? Рекомендуется очищать эти фрукты от кожуры, так как именно в ней содержится большая часть грубых волокон. Также полезно запекать их или варить компоты без добавления сахара. Термическая обработка делает клетчатку мягче и легче усваиваемой.

    4. Фрукты, опасные при болезнях почек и сердца

    Некоторые фрукты, такие как бананы, киви, абрикосы и виноград, содержат высокое количество калия. Для здоровых людей это полезно, но при определенных заболеваниях и приеме лекарств может стать проблемой.

    Чем опасны? При нарушениях функции почек, особенно при почечной недостаточности, избыток калия не выводится должным образом и может накапливаться в организме, вызывая гиперкалиемию. Это состояние опасно, так как может приводить к серьезным нарушениям сердечного ритма – аритмии.

    Кроме того, людям, принимающим некоторые лекарства, например, бета-блокаторы или диуретики, следует быть особенно осторожными, так как эти препараты могут влиять на метаболизм калия. Избыток калия также может способствовать появлению отеков при проблемах с почками и сердцем.

    Как употреблять? Необходимо строго контролировать порции этих фруктов. Например, не более одного банана или горсти кураги в день. Консультация с лечащим врачом или диетологом обязательна, особенно если вы принимаете диуретики или другие препараты, влияющие на баланс электролитов.

    Какие фрукты можно после 60 лет

    Несмотря на перечисленные ограничения, существует ряд фруктов и ягод, которые безопасны и даже полезны для пожилых людей.

    Ягоды (черника, голубика, малина, клубника)

    Эти плоды обладают низкой калорийностью и низким гликемическим индексом, что делает их идеальными для людей, следящих за уровнем сахара в крови и весом. Они богаты антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами, замедляя процессы старения и защищая клетки от повреждений. Также ягоды содержат витамины и мягкую клетчатку.

    Авокадо

    Этот уникальный фрукт содержит полезные мононенасыщенные жиры, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. В нем минимум сахара, что делает его отличным выбором для диабетиков и тех, кто контролирует уровень глюкозы. Авокадо также богат витаминами (К, С, В6, Е) и калием, но, в отличие от других калийсодержащих фруктов, его жировая природа способствует более медленному усвоению.

    Печеные яблоки и груши

    Термическая обработка значительно меняет структуру фруктов. Печеные яблоки и запеченные груши имеют мягкую клетчатку, которая легко усваивается и не вызывает вздутия или раздражения ЖКТ. Кроме того, при запекании снижается кислотность, что делает их безопасными для людей с гастритом и язвой. Это отличный десерт, который сохраняет большинство полезных веществ, но становится более щадящим для пищеварительной системы.

    Выбирая фрукты осознанно, пожилые люди могут значительно улучшить свое самочувствие и избежать многих проблем со здоровьем. Всегда полезно проконсультироваться со специалистом, чтобы составить индивидуальный план питания.

    Как избежать рисков: осознанный подход к фруктам

    Из-за всех этих факторов даже традиционно полезные фрукты могут стать причиной дискомфорта, обострений или нежелательных скачков сахара в крови у людей старше 60 лет. Это не означает полный отказ от фруктов, а лишь необходимость более осознанного подхода к их выбору и употреблению. Важно отдавать предпочтение фруктам с низким содержанием сахара, умеренным порциям и учитывать индивидуальные особенности здоровья. Консультация с врачом или диетологом поможет составить оптимальный рацион, который позволит наслаждаться пользой фруктов без вреда для здоровья в зрелом возрасте.

    Главное
    ВС России поразили логистический центр «Сухой порт» ВСУ
    Франция вызвала поверенного в делах Ирана из-за атак на холодильники
    Саудовская Аравия уничтожила заводы хуситов по сборке баллистических ракет
    Глава Пентагона анонсировал брифинг по теме своего возможного импичмента
    Белый дом закрыли из-за аварии и драки водителя с Секретной службой
    Племянник рассказал о состоянии тренера Татьяны Тарасовой
    Власти Ярославской области отказались отменять концерт Киркорова

    Цифровой рубль способен стать новым рубежом защиты финансов

    Самая современная цифровая финансовая инфраструктура показала в последнее время точки своей уязвимости. И речь не только об ударах ВСУ по российским дата-центрам, проблема касается всего мира. Однако вполне возможно обеспечить дополнительную защиту тех сбережений, которые каждый гражданин видит в приложениях своего телефона. Каким образом и при чем здесь цифровой рубль? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

    Перейти в раздел

    Новый вид крылатых ракет становится стратегическим преимуществом России

    Минобороны впервые открыто показало то, о чем уже несколько месяцев происходили утечки из зоны спецоперации: российские вертолеты используются как платформы для пуска боеприпасов «Дань-Т». Что представляет собой этот ударный дрон, в чем его существенные преимущества перед другими подобными вооружениями и почему перед нами фактически новый вид российских крылатых ракет? Подробности

    Перейти в раздел

    Польшу потрясла «трагедия в американском стиле»

    В Кракове произошел теракт, ужаснувший всю Польшу. Местный житель открыл стрельбу по прохожим из автомобиля, в результате чего шесть человек погибли, больше десяти человек получили ранения. По мнению экспертов, глубинной причиной теракта стала многолетняя информационная политика Варшавы. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации