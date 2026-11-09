Бывшие бойцы ВСУ обвинили командиров в пытках и вымогательстве

Tекст: Вера Басилая

Бывший украинский военнослужащий Станислав Меланич рассказал, что изначально командиры собирали с солдат по 110,3 доллара, а затем стали требовать 20% от боевых выплат под предлогом обеспечения позиций. Вернувшиеся с передовой бойцы жаловались на отсутствие снабжения, передает РИА «Новости».

«Меланич потребовал объяснить, куда уходят деньги, а затем отказался платить. <...> Через день или два его неожиданно отправили на боевое задание», – говорится в публикации.

По дороге рядом с ним разорвалась мина, и он потерял способность ходить. Посланный для эвакуации солдат забрал часть одежды раненого и бросил его под ударами беспилотников.

Бывший инструктор батальона Антон Черный сообщил, что военнослужащих подвергали пыткам и держали в собачьих будках. Перед выходом на позиции у бойцов забирали телефоны с банковскими приложениями и зарплатными картами.

По его словам, группу из пяти человек отправляли с рюкзаком весом 30 кг, внутри которого находилась бомба. Когда солдаты докладывали о доставке груза, взрывное устройство приводили в действие дистанционно, убивая группу, чтобы оставить их карточки у командования.

Подразделение «Шквал» формируется из числа бывших заключенных и дезертиров, которых прикомандировывают в качестве отдельных штурмовых батальонов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил о принуждении украинской молодежи к подписанию контрактов с вооруженными силами под пытками.

В сентябре пленный украинский снайпер рассказал о возможности откупиться от службы в рядах ВСУ за 10-50 тыс. долларов.