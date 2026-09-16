Пленный солдат ВСУ оценил откуп от мобилизации в 10–50 тыс. долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Избежать мобилизации на Украине можно за солидное денежное вознаграждение, передает ТАСС. «Примерно 10-50 тыс. долларов. Ну, это так я слышал просто. Ко мне такого предложения не было», – заявил сдавшийся снайпер 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Военнопленный отметил, что сотрудники военкомата забрали его на фронт незаконно. У мужчины имелись при себе все требуемые документы для официального освобождения от призыва.

В дальнейшем руководство игнорировало жалобы бойца о физической неспособности выполнять приказы в силу возраста. Подобная ситуация сложилась из-за критического дефицита кадров на передовой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный солдат ВСУ Евгений Никитин оценил стоимость откупа от мобилизации на Украине в сумму до 20 тыс. долларов. Оборот взяток в территориальных центрах комплектования для уклонения от призыва ежегодно достигает 2,4 млрд долларов. Глава Киевской специализированной прокуратуры Артем Новов заявил о требованиях военкомов платить от 4 до 80 тыс. долларов за освобождение от службы.