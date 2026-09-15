Настало время совсем уж офигительных историй. Даже на фоне того бреда, который льется с Запада.

В нашем хит-параде уверенно лидирует младший умственный наследник Бисмарка и Бетховена канцлер Фридрих Blackrock Мерц. Именно он рассказывает миру сказку братьев Гримм «Русский дрон и аэропорт Лейпциг/Халле». Сказка настолько фантастическая, что уже в первых строчках повествования была слышна какая-то чудовищная лажа.

Дрон с чешской взрывчаткой, который сбил ногами водитель экскурсионного (!) автобуса, превращается в разрозненные части некоего квадрокоптера, валявшиеся под крылом украинского «Антонова», которые вместе с нерабочим детонатором подбирает с асфальтобетона украинский авиамеханик. Публике являют невероятно мутную фотографию дрона с примотанным к нему изолентой синим пакетом. Для фотосессии примотали взрывчатку заново? Смельчаки и герои. Группа подрывников героически уничтожила дрон, предварительно получив славянское ДНК с его поверхности.

Потом возникла тема со вторым дроном, который невозможно приобщить к делу, потому что самолет DHL перемолол дрон своей турбиной во время посадки. Дрон. Турбиной. ОК.

После чего уже в этой обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». Запахло эфиром радиостанции в Гляйвице – в 1939 году в этом немецком (теперь польском) городке эсэсовцы, переодетые в польскую военную форму, инсценировали её захват, чтобы создать повод для войны с Польшей.

Почему Россия? Ответ: потому что Россия давно нападает на нашу инфраструктуру и предприятия. Факт-чекинг, тем не менее, знаком даже репортерам Bild. И они сообщают, что все известные атаки на энергетическую систему ФРГ за последний годы – дело рук экологических экстремистов. Например, этой зимой в Берлине группа «Вулкан» оставила 100 тыс. человек без электричества – в мороз. Все задокументированные нелегальные полеты дронов возле аэропортов Германии либо не были расследованы, либо за это были пойманы свои же – местные, и один раз какой-то чокнутый японец.

О какой гибридной войне дронов со стороны России говорит Мерц – в стране, где «Северные потоки» подорвали украинцы? «А следствие по «Потокам» не закончено, и мы не можем говорить определенно, что это были украинцы», – отвечают критикам. Тогда покажите нам факты российской гибридной атаки в Лейпциге. «Следствие не закончено – мы не можем ничего показать». Тогда почему это русские? «Потому».

Более того – на основании сказочной неудачи в подрыве игрушечным беспилотником «Антонова» – вероятно, набитого оружием – уже закрыто генеральное консульство РФ в Бонне и берлинский Русский дом, переживший Холодную войну. Но доказательств мы вам не покажем.

Интересуются не только русские граждане, которым обидно, что их обвиняют в непрофессионализме, интересуются и немецкая оппозиция.

Местный канал «Кошмар Бисмарка» сообщает: «анонимный сотрудник аэропорта нарушил молчание. По словам инсайдера, устройство, перехваченное в районе украинских самолетов «Антонов», представляло собой крошечный дешевый гражданский дрон. Он был не вооружен и физически не мог нести грузы. Таким образом, изображения в СМИ, показывающие дрон, оснащенный 600 г пластичного взрывчатого вещества, являются чистым подлогом».

«Едва дрон «приземлился», как в течение нескольких минут прибыла огромная группа полиции, саперов и готовых телевизионных съемочных групп – на огороженной территории в 20 км от Лейпцига», – уточняет канал.

Чистая провокация.

С Мерцем пытаются спорить даже его чиновники, например, глава МВД Германии Дорбиндт, который открыто говорил: «Мы не можем ничего утверждать о российской принадлежности дрона». Но, как пишут местные СМИ, на него обрушилось гигантское давление со стороны канцлера – это должны быть русские и всё. Ведь на этом строится новый виток эскалации.

Потому что далее не только закрывают консульство и Русский дом, но уже с трибуны ЕС и мадам Каллас, и сама Урсула ФдЛ начинают кричать о гибридной войне, которую Россия развязала против мирной Европы, которая всего лишь помогает Украие победить агрессора. И всё это зиждется на пластиковых лопастях гражданского фото-дрона в аэропорту федеральной земли, где должны были проходить выборы, на которых партия власти должна была проиграть с треском.

И, кстати, проиграла – именно с треском.

А мудрейший канцлер Мерц так и не понял, что тот бред, который он нес про русский дрон, прибавил партии АдГ еще пару процентов и убавил проценты его собственной партии ХДС. Потому что тут политики давно и полностью игнорируют причинно-следственные связи, доступные обычной домашней собаке.

И тут в эфир выходит премьер Норвегии с прорывными новостями о том, что самолёт Зеленского при вылете в Осло из Кишинёва «едва не был задет дроном». Что превращается в сказки про то, как злые русские чуть не сбили самолет с Зеленским, но, как обычно, промазали. Мы уже привыкли к тому, что «Новичок» у нас просроченный и так и не смог никого убить – даже предателя из Солсбери с Навальным и Кара-Мурзой, и дроны у нас – развалюхи. И вот опять – промазали мимо Зеленского на целых 160 км. Но по версии Зеленского, которую он изложил в Норвегии – это было «вот-вот», прям в миллиметре от него.

Европейцев в очередной раз подставили и выставили дураками: поверивший украинцам на слово премьер Норвегии люто опозорился. Потому что власти Молдавии опровергли эти заявления: «Никакой прямой угрозы воздушному судну не было».

Но лавина катится: и вот уже в Бранденбурге произошло нападение на ЛЭП и даже почти удачное. Одно устройство сработало, несколько других – для проведения короткого замыкания между воздушными силовыми кабелями – нашли готовенькими рядом на земле. И только открыли рот в сторону России, как тут же местный мужик, вполне себе белый обладатель немецкого паспорта, прислал манифест – почему он разрушает электрические линии (потому, что защищает климат). Кстати, его быстро поймали – действительно немец. А так как он левый эко-фашист, то его уже невозможно никак прицепить к Кремлю. А очень хотелось, поторопился мужик с саморазоблачением.

Но когда ничего не происходит, украинские активисты просто анонимно звонят в полицию и рассказывают, что украинское генконсульство в Дюссельдорфе в опасности. И вот уже, брови насупив, местная спецура проводит специальную операцию, блокируя весь район на полдня, но ничего не находит. Опять русские диверсанты облажались. Ну, а кто еще? Не будут же украинцы проводить диверсии под чужим флагом.

Вот что удивительно. С одной стороны, есть медийно-политическая кампания «Россия ведет гибридную войну против Германии» без единого доказательства причастности России хоть к чему-нибудь. Даже над шокирующей «находкой русского схрона оружия под Берлином» в виде аж двух пистолетов неозвученной системы, местные уже просто смеются в голос. Они привыкли, что все, что говорят их канцлер и системные СМИ – либо глупость, либо ложь. А с другой стороны – есть доказанный акт государственного терроризма в Балтийском море со стороны Украины – и что в ответ? А в ответ Украине посылают еще больше денег для войны с русскими.

Но от этого – еще страшнее. Потому что вот так, ложью и глупостью, можно вызывать себе на голову большие неприятности, которые могут потрясти весь континент. А ведь там, наверняка, живут совершенно невиновные люди. Мне говорили, что встречали пару-тройку таких. Правда, давно.