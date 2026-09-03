Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
DPA: Германия начала серийный выпуск боевых дронов для Киева
В районе Мюнхена стартовало массовое производство боевых беспилотников большой дальности для нужд украинской армии, пишет DPA.
Германия развернула в районе Мюнхена массовое производство более 5 тыс. военных беспилотников большой дальности для Киева, передает РИА «Новости». «В районе Мюнхена началось серийное производство более 5000 боевых беспилотников большой дальности для Украины», – говорится в материале DPA.
Немецко-американская оборонная компания Auterion и украинская Airlogix уже выпустили первые аппараты из готовящейся партии. Контракт на поставку планируется выполнить к середине 2027 года. Примерная стоимость этого соглашения оценивается экспертами в 300 млн евро.
Совместное предприятие рассчитывает на получение новых заказов. Производство планируется расширить за счет использования дополнительного объекта в восточной части Германии. Проект включает создание двух моделей БПЛА: средней и большой дальности, способной преодолевать до 1,5 тыс. километров. Разработкой программного обеспечения занимается Auterion, а аппаратную часть создает Airlogix.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии оплатило заказ на 50 тыс. ударных беспилотников для Украины.
Главы оборонных ведомств двух стран заключили договор о совместном выпуске аппаратов BARS.
В мае министр обороны ФРГ Борис Писториус анонсировал запуск производства дальнобойных дронов.