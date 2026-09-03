Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
При попытке хищения нефти из трубопровода в Нигерии погибли 37 человек
AFP: Не менее 37 человек погибли при хищении нефти из трубопровода в Нигерии
Десятки человек погибли на юге Нигерии от отравления токсичными парами во время незаконной откачки нефти из трубопровода, пишет агентство AFP со ссылкой на неправительственные организации.
Как сообщает AFP, трагедия произошла в районе населенного пункта Окрика, расположенного недалеко от города Порт-Харкорт на юге страны, передает ТАСС. Злоумышленники организовали незаконные врезки в трубопровод для откачки и последующей продажи сырья.
В процессе хищения часть людей скончалась из-за воздействия токсичных паров. На юге Нигерии, где находятся основные объекты нефтедобычи, подобные кражи происходят регулярно.
Местные правоохранительные органы и армия систематически проводят операции по уничтожению подпольных установок для перегонки нефти.
В июле правоохранительные органы раскрыли преступную схему по краже нефти в Дагестане.
В августе прошлого года сотрудники МВД пресекли масштабное хищение сырья из трубопровода на территории России.
В том же месяце 13 человек утонули в нигерийском штате Замфара при бегстве от боевиков.