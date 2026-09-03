Российские бойцы уничтожили минировавшего улицы Херсона робота ВСУ

Tекст: Ольга Иванова

Бойцы расчета беспилотных систем группировки «Днепр» уничтожили в контролируемом Киевом Херсоне украинского наземного робота, передает РИА «Новости». Роботизированный комплекс занимался дистанционным минированием проезжих частей и тротуаров.

«Расчет войск беспилотных систем 18-й армии «Днепра», выполняя полет над островом Корабел в городе Херсон, с помощью ударно-разведывательного коптера выявил украинский наземный роботизированный комплекс, проводивший разведку местности и дистанционное минирование проезжих частей и городских тротуаров», – рассказал «Виски».

Бойцы оперативно решили нанести точечный удар по сухопутному дрону, чтобы остановить установку мин в городской черте. В результате сброса боеприпаса украинский комплекс был полностью уничтожен. В настоящий момент освобождено около 75% территории Херсонской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа губернатор Владимир Сальдо сообщил о дистанционном минировании дорог Херсонской области украинскими беспилотниками.

Несколькими днями позже российские военные уничтожили десять наземных робототехнических комплексов ВСУ на харьковском направлении.

В середине августа бойцы группировки «Днепр» нанесли точечный удар по замаскированному цеху сборки дронов в Херсоне.