Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
Зеленский уволил замруководителей СБУ и ГУР после перестрелки в Киеве
После перестрелки между сотрудниками СБУ и ГУР в Киеве ведется служебное расследование в отношении глав спецслужб, уволены их заместители, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Уже есть кадровые решения по обеим структурам: будут уволены заместители руководителей, которые должны отвечать за эту ситуацию», – заявил Зеленский, сообщив также о служебном расследовании в отношении глав СБУ и ГУР.
Имена уволенных чиновников Зеленский не назвал. При этом штат заместителей главы СБУ включает несколько человек, а структура ГУР засекречена, что не позволяет точно установить, о ком идет речь, передает РИА «Новости».
Временно исполняющим обязанности главы СБУ на Украине является Александр Поклад, должность руководителя ГУР Минобороны занимает Олег Иващенко.
По словам Зеленского, обе структуры «действовали так, как быть не должно», и обе «должны отвечать», передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназовцы Главного управления разведки и Службы безопасности Украины открыли огонь друг по другу на улицах Киева из-за попыток поделить контроль над мошенническими кол-центрами.
СБУ заявила о вооруженном нападении военных на своих сотрудников во время следственных действий в микрорайоне Березняки.
После инцидента Зеленский уволил руководителя Департамента охраны гостайны СБУ Олега Храмова.