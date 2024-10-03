Tекст: Александра Юдина

Сапер Ленинградского полка с позывным Бурзум рассказал, что при разминировании поля были обнаружены противотанковые мины с предохранительными чеками. При вскрытии взрывателей в некоторых из них находились бумажки с фразой «Русские, простите», передает РИА «Новости».

По мнению Бурзума, эти действия могли быть совершены саперами ВСУ, которые не поддерживают пропаганду своего государства и не хотят воевать против России.

«Они намекают на то, что эта война не нужна ни им, ни многим украинцам, которые понимают, что воюют ни за что», – подчеркнул сапер.

Он также добавил, что считает виновниками конфликта Запад и его влияние на ситуацию.