Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.4 комментария
ВСУ оставили невзведенные мины с посланием «Русские, простите» для ВС России
Украинские военные установили на направлениях СВО невзведенные мины с записками «Русские, простите», рассказал сапер Ленинградского полка с позывным Бурзум.
Сапер Ленинградского полка с позывным Бурзум рассказал, что при разминировании поля были обнаружены противотанковые мины с предохранительными чеками. При вскрытии взрывателей в некоторых из них находились бумажки с фразой «Русские, простите», передает РИА «Новости».
По мнению Бурзума, эти действия могли быть совершены саперами ВСУ, которые не поддерживают пропаганду своего государства и не хотят воевать против России.
«Они намекают на то, что эта война не нужна ни им, ни многим украинцам, которые понимают, что воюют ни за что», – подчеркнул сапер.
Он также добавил, что считает виновниками конфликта Запад и его влияние на ситуацию.