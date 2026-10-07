ВС РФ начали бои за три села при расширении зоны контроля в Харьковской области

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, говорится в канале Max Минобороны.

В кольце окружения ведутся бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Резниково, Нефедовки и Лобановки.

Было нанесено поражение формированиям противника в районах Купино и Черного.

ВСУ за сутки в кольце окружения потеряли до 30 военнослужащих и наземный робототехнический комплекс. Уничтожены два пункта управления беспилотниками противника.

Кроме того, в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны у Черноглазовки, Дементиевки, Великого Бурлука, Новоселовки, Белашей, Черкасской Лозовой и Горяного.

А в Сумской области нанесено огневое поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Груновки, Кияницы, Бояро-Лежачей и города Сумы.

Всего в зоне ответственности группировки за минувшие сутки противник потерял до 260 военнослужащих, бронемашину «Тиса», 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

Утром в понедельник сообщалось, что артиллеристы группировки «Север» уничтожили САУ «Богдана» и 64 бойца ВСУ.

Накануне ВС России пресекли попытки ВСУ деблокировать подразделения севернее Курганного.

Во вторник российские войска уничтожили украинских роботов под Харьковом.