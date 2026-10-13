В кольце окружения ведутся бои за освобождение Николаевки, Варваровки и Нефедовки Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

В ходе боевых действий за овладение Приколотным, Котовкой и Гогино Харьковской области продолжается расширение внешней зоны контроля.

Потери окруженной группировки ВСУ за последние сутки составили до 60 военнослужащих и пять наземных робототехнических комплексов.

Также в Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Великих Проходов, Хотомли, Погорелого, Русской Лозовой, Циркунов и Великого Бурлука.

А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Глухова, Юрьево, Бариловки, Марьино, Конотопа, Никольского и города Сумы.

Всего в зоне ответственности группировки за минувшие сутки противник потерял свыше 270 военнослужащих, танк, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.

Накануне сообщалось, что в кольце окружения в Харьковской области идут бои за четыре села.

Днем ранее ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области.

Между тем колумбийские наемники ВСУ побоялись идти на прорыв котла в Харьковской области.