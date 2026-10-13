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Окруженная в Харьковской области группировка ВСУ за сутки потеряла 60 боевиков
Подразделения группировки «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны.
В кольце окружения ведутся бои за освобождение Николаевки, Варваровки и Нефедовки Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.
В ходе боевых действий за овладение Приколотным, Котовкой и Гогино Харьковской области продолжается расширение внешней зоны контроля.
Потери окруженной группировки ВСУ за последние сутки составили до 60 военнослужащих и пять наземных робототехнических комплексов.
Также в Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Великих Проходов, Хотомли, Погорелого, Русской Лозовой, Циркунов и Великого Бурлука.
А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Глухова, Юрьево, Бариловки, Марьино, Конотопа, Никольского и города Сумы.
Всего в зоне ответственности группировки за минувшие сутки противник потерял свыше 270 военнослужащих, танк, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.
Накануне сообщалось, что в кольце окружения в Харьковской области идут бои за четыре села.
Днем ранее ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области.
Между тем колумбийские наемники ВСУ побоялись идти на прорыв котла в Харьковской области.