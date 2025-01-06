Зеленский выразил сожаление в связи с отсутствием ядерного оружия у Украины

Tекст: Антон Антонов

«У Украины было ядерное оружие. Я не хочу оценивать, хорошо это или плохо. На сегодня то, что его у нас нет – это плохо», – приводит слова Зеленского ТАСС.

Во время беседы обсуждалась возможность заключения договоренностей о прекращении конфликта на Украине. Фридман предложил ориентировочную дату 25 января для таких переговоров (20 января состоится инаугурация Дональда Трампа).

«Прежде всего, я думаю, что 25 января или в другой день – вы просто называете 25 января, а я не против <...> – мы сядем прежде всего с Трампом», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в первую очередь намерен обсуждать решение конфликта с Трампом. По его словам, Европа также должна участвовать в переговорах, поскольку Украина, как заявил Зеленский – «часть Европы».

На вопрос о возможном подписании соглашения, не предусматривающего членства Украины в НАТО, Зеленский уклонился от однозначного ответа, напомнив о неудачной попытке подписания Будапештского меморандума.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом исключил возможность передачи ядерного оружия Украине, а президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет следить за каждым шагом Киева и использует все доступные средства, чтобы не допустить получения Украиной ядерного оружия.

В октябре Зеленский говорил, что его страна должна войти в военный альянс или обладать ядерным оружием. Однако позднее он заверил, что Украина не будет создавать ядерное оружие и в вопросах безопасности нацелена только на вступление в НАТО.

