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Более половины украинцев поддержали скорейшие переговоры ради мира
Более 50% украинцев поддержали скорейшие переговоры ради мира
Граждане Украины все активнее поддерживают идею скорейших переговоров ради прекращения конфликта, что подтверждает декабрьский опрос Socis, согласно которому более половины опрошенных согласны на компромиссное решение.
По данным опроса, проведенного социологической компанией Socis и опубликованного изданием «Украинская правда», в декабре 2024 года более половины граждан Украины высказались за скорейшие переговоры ради мира, отмечает РИА «Новости». Согласно опросу, 50,6% респондентов поддерживают компромиссное решение с привлечением лидеров третьих стран для завершения боевых действий.
Эти данные резко контрастируют с результатами февраля 2024 года, когда только 36,1% граждан поддерживали такой вариант. Опрос также показал, что более 19% опрошенных выступают за приостановку боевых действий и заморозку конфликта по текущей линии соприкосновения, а 14,7% и 10,2% поддерживают продолжение боевых действий до выхода украинской армии на границы 1991 года или границы перед началом специальной военной операции соответственно.
Издание не приводит точных данных о количестве участников опроса и методах его проведения, однако отмечает, что согласно результатам другого опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, число граждан, готовых к территориальным уступкам ради мира, удвоилось с декабря 2023 года и увеличилось в четыре раза с сентября 2022 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа опасается, что может быть отстранена от переговоров по Украине, которые могут начаться в апреле, а президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о вероятности развязки конфликта на Украине в 2025 году, подчеркивая необходимость учета позиций России и Европы в будущих переговорах.