Более 50% украинцев поддержали скорейшие переговоры ради мира

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным опроса, проведенного социологической компанией Socis и опубликованного изданием «Украинская правда», в декабре 2024 года более половины граждан Украины высказались за скорейшие переговоры ради мира, отмечает РИА «Новости». Согласно опросу, 50,6% респондентов поддерживают компромиссное решение с привлечением лидеров третьих стран для завершения боевых действий.

Эти данные резко контрастируют с результатами февраля 2024 года, когда только 36,1% граждан поддерживали такой вариант. Опрос также показал, что более 19% опрошенных выступают за приостановку боевых действий и заморозку конфликта по текущей линии соприкосновения, а 14,7% и 10,2% поддерживают продолжение боевых действий до выхода украинской армии на границы 1991 года или границы перед началом специальной военной операции соответственно.

Издание не приводит точных данных о количестве участников опроса и методах его проведения, однако отмечает, что согласно результатам другого опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, число граждан, готовых к территориальным уступкам ради мира, удвоилось с декабря 2023 года и увеличилось в четыре раза с сентября 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа опасается, что может быть отстранена от переговоров по Украине, которые могут начаться в апреле, а президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о вероятности развязки конфликта на Украине в 2025 году, подчеркивая необходимость учета позиций России и Европы в будущих переговорах.