Pais: Европе угрожает исключение из переговоров по Украине с США и Россией

Tекст: Ольга Иванова

Европейские дипломаты, как пишет РИА «Новости», опасаются, что Соединенные Штаты могут исключить Европу и Киев из процесса переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Это связано с возможным возвращением Дональда Трампа в Белый дом, который, как сообщает газета Pais, обещал прекратить военные действия как можно скорее, что вызывает тревогу среди европейцев.

По данным издания, Трамп может заключить соглашение непосредственно с Владимиром Путиным, исключив Украину и Европу из переговорного процесса. Это привело бы к катастрофическим последствиям для европейской безопасности, поскольку Европа будет рассматриваться лишь как источник финансирования и гарант соглашения.

Опасения усиливаются на фоне растущей обеспокоенности в Брюсселе по поводу роли Европы в обеспечении соблюдения возможного соглашения. По словам одного из высокопоставленных европейских источников, США могут предложить соглашение, невыгодное для Киева, а Европа будет лишь спонсором реконструкции Украины и гарантом соблюдения условий соглашения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Бундестага Севим Дагделен раскритиковала предложение о возможной отправке немецких военнослужащих на Украину, назвав его жутким и призрачным.

Между тем Великобритания планирует возглавить миротворческую миссию на Украине.

Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что западные миротворцы, появившись на Украине, будут абсолютно неэффективными и беспомощными.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Европа бессильна воплотить идею о «миротворцах на Украине».