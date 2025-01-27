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Pais: Европа опасается отстранения от переговоров по Украине
Pais: Европе угрожает исключение из переговоров по Украине с США и Россией
В Европе выразили обеспокоенность возможным отстранением от переговоров по Украине из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом и его инициатив по урегулированию конфликта.
Европейские дипломаты, как пишет РИА «Новости», опасаются, что Соединенные Штаты могут исключить Европу и Киев из процесса переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Это связано с возможным возвращением Дональда Трампа в Белый дом, который, как сообщает газета Pais, обещал прекратить военные действия как можно скорее, что вызывает тревогу среди европейцев.
По данным издания, Трамп может заключить соглашение непосредственно с Владимиром Путиным, исключив Украину и Европу из переговорного процесса. Это привело бы к катастрофическим последствиям для европейской безопасности, поскольку Европа будет рассматриваться лишь как источник финансирования и гарант соглашения.
Опасения усиливаются на фоне растущей обеспокоенности в Брюсселе по поводу роли Европы в обеспечении соблюдения возможного соглашения. По словам одного из высокопоставленных европейских источников, США могут предложить соглашение, невыгодное для Киева, а Европа будет лишь спонсором реконструкции Украины и гарантом соблюдения условий соглашения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Бундестага Севим Дагделен раскритиковала предложение о возможной отправке немецких военнослужащих на Украину, назвав его жутким и призрачным.
Между тем Великобритания планирует возглавить миротворческую миссию на Украине.
Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что западные миротворцы, появившись на Украине, будут абсолютно неэффективными и беспомощными.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Европа бессильна воплотить идею о «миротворцах на Украине».