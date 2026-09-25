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Глава Ростеха назвал кроссовер Lada Azimut исторической моделью для России
Чемезов: Lada Azimut можно считать исторической для автомобилестроения России
Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал запуск производства нового кроссовера Lada Azimut историческим событием для всей российской автомобильной промышленности.
В день официального запуска производства нового автомобиля глава госкорпорации поздравил коллектив завода, передает РИА «Новости». По его мнению, этот кроссовер стал результатом многолетнего опыта тольяттинских специалистов.
«Новую модель Lada Azimut можно считать исторической для российского автомобилестроения. Lada Azimut – не просто очередная новинка, а самый современный кроссовер на нашем рынке», – подчеркнул руководитель компании.
Он также добавил, что начало выпуска Lada Azimut является важным шагом для укрепления технологического суверенитета страны и развития отечественных компетенций в автопроме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил о старте серийного производства нового кроссовера 25 сентября.
Президент России Владимир Путин назвал запуск сборки этой машины важным шагом для отечественной промышленности.
Глава Минпромторга Антон Алиханов во время торжественной церемонии признался в готовности приобрести данный автомобиль для личного пользования.