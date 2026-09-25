Путин заявил о влиянии договоренностей США и Китая на Россию

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россия позитивно оценивает любые конструктивные соглашения, которые могут быть заключены между Пекином и Вашингтоном, заявил Путин. По словам российского лидера, результаты этих переговоров неизбежно отразятся на мировых рынках, передает РИА «Новости».

«Любые договоренности позитивного характера между Китаем и Соединенными Штатами приветствуются», – сказал Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур.

Глава государства подчеркнул, что США и КНР являются двумя крупнейшими экономиками мира. Именно поэтому результаты встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина окажут влияние на всю глобальную экономику, включая российскую.

«В зависимости от того, какие договоренности у них будут достигнуты, это будет влиять на всю мировую экономику, в том числе и на нашу экономику», – сказал Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп достигли новых договоренностей в Вашингтоне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот контакт чрезвычайно важным для всего мира.

Ранее заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко допустил проведение совместных переговоров лидеров России, США и Китая на ноябрьском саммите АТЭС.