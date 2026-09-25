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    Мотивированные избиратели обновили Госдуму
    Россия возобновила поставки природного газа в Армению
    С 2022 года через Румынию в ЕС въехало более 16 млн украинцев
    Власти Украины решили направить доходы от порнографии на закупки беспилотников
    Путин заявил о неспособности Киева противостоять российским «Гераням»
    Путин назвал непонятными цели атак ВСУ на склады Wildberries и Ozon
    Путин назвал провокацией заявления Запада об угрозе войны с Россией
    Путин сообщил о желании Киева возобновить переговоры перед выборами в Госудуму
    Путин сообщил о попытках Киева договориться о перемирии
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

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    25 сентября 2026, 21:09 • Новости дня

    Путин заявил о влиянии договоренностей США и Китая на Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия приветствует любые позитивные договоренности между Китаем и США, поскольку они неизбежно повлияют на глобальную и российскую экономику, заявил президент Владимир Путин.

    Россия позитивно оценивает любые конструктивные соглашения, которые могут быть заключены между Пекином и Вашингтоном, заявил Путин. По словам российского лидера, результаты этих переговоров неизбежно отразятся на мировых рынках, передает РИА «Новости».

    «Любые договоренности позитивного характера между Китаем и Соединенными Штатами приветствуются», – сказал Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур.

    Глава государства подчеркнул, что США и КНР являются двумя крупнейшими экономиками мира. Именно поэтому результаты встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина окажут влияние на всю глобальную экономику, включая российскую.

    «В зависимости от того, какие договоренности у них будут достигнуты, это будет влиять на всю мировую экономику, в том числе и на нашу экономику», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп достигли новых договоренностей в Вашингтоне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот контакт чрезвычайно важным для всего мира.

    Ранее заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко допустил проведение совместных переговоров лидеров России, США и Китая на ноябрьском саммите АТЭС.

    25 сентября 2026, 13:36 • Новости дня
    Путин поздравил «АвтоВАЗ» с началом серийного производства Lada Azimut

    Путин: Выпуск Lada Azimut станет вкладом в развитие автопрома России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал запуск серийного производства кроссовера Lada Azimut важным шагом в развитии и укреплении конкурентоспособности отечественной автомобильной промышленности.

    Президент России Владимир Путин поздравил коллектив АО «АвтоВАЗ» с началом серийного производства кроссовера Lada Azimut. В опубликованной на сайте Кремля телеграмме глава государства подчеркнул значимость события для отечественного автопрома.

    «Отмечу, что это полностью отечественная разработка, производство которой станет заметным вкладом в дальнейшее развитие нашей автомобильной промышленности, в укрепление ее позиций и рост конкурентоспособности, послужит подтверждением значительного индустриального, технологического потенциала «АвтоВАЗа», – говорится в поздравлении президента.

    Российский лидер выразил уверенность, что предприятие продолжит расширять линейку продукции, опираясь на современные стандарты качества и безопасности. Он пожелал коллективу завода новых достижений и успешной реализации перспективных проектов.

    Генеральный директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее анонсировал появление гибридной модификации Lada Azimut. По его словам, полноприводный автомобиль получит силовую установку мощностью 290 киловатт, что эквивалентно 390 л. с. Гибрид сможет разгоняться до 100 км в час за 5,7 секунды, а запас хода составит около 1100 км. Сборка кроссовера стартовала на заводе в Тольятти 25 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил о старте серийного производства нового кроссовера Lada Azimut 25 сентября.

    Весной глава Ростеха Сергей Чемезов представил эту новинку Владимиру Путину в Кремле.

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    25 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Путин: ЕС использует Украину как пушечное мясо для ограничения развития России
    Путин: ЕС использует Украину как пушечное мясо для ограничения развития России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обвинил европейские элиты в намерении использовать Украину в качестве расходного материала для сдерживания развития России.

    Агрессивные круги в Европе хотят использовать Украину как пушечное мясо для ограничения развития России, заявил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, передает ТАСС.

    «Нагнетание со стороны определtнных кругов, настроенных агрессивно, можно объяснить только одним: они хотят и дальше использовать Украину и украинцев как пушечное мясо, а Украину как государство в качестве инструмента борьбы с Россией для того, чтобы не допустить нашего развития, ограничить наше развитие, затормозить движение России вперед», – заявил глава государства

    Ранее Служба внешней разведки сообщила о планах Евросоюза использовать украинцев в качестве пушечного мяса.

    В прошлом году президент России Владимир Путин обвинил западные страны в отношении к жителям Украины как к расходному материалу.

    Ранее глава государства указал на уговоры европейских кураторов продолжать вооруженный конфликт до последнего украинца.

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    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    25 сентября 2026, 20:20 • Новости дня
    Путин предупредил Украину о чувствительном ответе России на провокации Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прокомментировал недавнюю атаку украинских беспилотников на Москву, подчеркнув неизбежность ответных ударов и бессмысленность провокаций.

    «Они должны почувствовать ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут, они только ухудшают положение», – заявил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, его слова приводит Кремль в Max.

    Российский лидер прокомментировал атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву, которая произошла 19-20 сентября. По его словам, в ней участвовали более 1600 дронов.

    Ранее военный корреспондент Александр Коц связал массированный налет украинских беспилотников на Москву с проходящими в России выборами.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал эти атаки попыткой срыва голосования.

    Аналитик Алексей Анпилогов объяснил удары по подмосковным гражданским объектам желанием Киева вызвать социальное недовольство.

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    25 сентября 2026, 18:44 • Новости дня
    Путин: Мы строим культуру не как привилегию, а как право для каждого
    Путин: Мы строим культуру не как привилегию, а как право для каждого
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на Петербургском международном форуме объединенных культур подчеркнул абсолютную доступность культуры для всех граждан страны без каких-либо исключений.

    Глава государства выступил на Международном форуме объединенных культур в Петербурге, сообщил Кремль в Max. Российский лидер объяснил подход страны к развитию этой сферы.

    «Мы строим культуру не как привилегию, а как право и возможность для каждого и открыты к этому – к тому, чтобы делиться своим опытом и учиться, безусловно, у вас и учиться у других. Потому как общие ценности – это не декларация, а практика: ежедневная, кропотливая, живая», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выделил значимость равного доступа граждан к культурной инфраструктуре.

    На прошлогоднем форуме объединенных культур глава государства назвал семью главным хранителем традиций.

    Российский лидер предложил объединить усилия стран для защиты культурного многообразия от предрассудков.

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    25 сентября 2026, 20:58 • Новости дня
    Путин сообщил о попытках Киева договориться о перемирии
    Путин сообщил о попытках Киева договориться о перемирии
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Украины вновь инициируют обсуждение перемирия по нескольким направлениям, включая энергетическое, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур сообщил, что Киев активно поднимает вопрос о перемирии, передает РИА «Новости». По словам российского лидера, речь идет об энергетическом и воздушном направлениях, а также о блокаде Черноморского побережья.

    «Сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям», – сказал Путин журналистам.

    Глава государства напомнил, что ранее киевский режим пытался организовать морскую блокаду черноморского берега и наносил удары по гражданским объектам России. После этого российская сторона начала отвечать по каждой позиции.

    Ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они вновь заговорили о перемирии. Путин добавил, что украинская сторона сама предложила энергетическое перемирие, выразив готовность прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о предложенном Вашингтоном энергетическом перемирии.

    Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал обсуждение данной инициативы на полях Генассамблеи ООН. Заместитель главы МИД России

    Михаил Галузин напомнил о тысячах нарушений прошлых режимов тишины со стороны украинских войск.

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    25 сентября 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин заявил о неспособности Киева противостоять российским «Гераням»

    Путин: У Киева нет возможности противостоять российским «Гераням»

    Путин заявил о неспособности Киева противостоять российским «Гераням»
    @ Софья Сандурская/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин констатировал отсутствие у Киева эффективных средств противодействия современным российским беспилотникам «Герань».

    Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур сообщил, что украинская сторона пока не способна противостоять современным российским беспилотникам, передает ТАСС.

    Глава государства отметил высокую чувствительность и разрушительность ответных ударов России на атаки со стороны Украины. По его словам, именно это вынудило украинские власти запросить перемирие, в частности, «воздушное».

    «Особенно, видимо, им нужно прекратить удары наших современных «Гераней», против которых, во всяком случае пока, у них нет противодействия, противоядия», – подчеркнул президент.

    Напомним, украинская система противовоздушной обороны оказалась устаревшей для перехвата новых беспилотников «Герань-4 Сикер».

    В середине сентября из-за атаки реактивных дронов в Киеве произошли массовые отключения электроэнергии.

    Владимир Зеленский официально подтвердил поражение здания телекоммуникационной компании «Киевстар» аппаратом «Герань-4».

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    25 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    Поставки газа по «Силе Сибири» в Китай превысили прошлогодние показатели

    Газпром: Поставки газа по «Силе Сибири» в Китай превысили прошлогодние показатели

    Tекст: Валерия Городецкая

    Транспортировка российского топлива по газопроводу «Сила Сибири» за первые шесть месяцев 2026 года оказалась выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщил Газпром.

    Поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» в первом полугодии 2026 года превысили уровень аналогичного периода 2025 года, передает РИА «Новости». «Газпром сохраняет лидерство по поставкам природного газа в Китай. Поставки газа в Китай по МГ «Сила Сибири» в первом полугодии 2026 года превысили уровень первого полугодия 2025 года», – говорится в отчете Газпрома.

    Увеличение экспорта трубопроводного топлива произошло на фоне сокращения объемов импорта газа Китаем, преимущественно в виде СПГ. Это демонстрирует высокую востребованность российского сырья на китайском рынке.

    В мае Газпром сообщил о регулярном превышении контрактных обязательств по поставкам газа в Китай.

    По итогам 2025 года экспорт трубопроводного газа на китайский рынок вырос почти на четверть.

    В прошлом году объемы экспорта в азиатскую страну впервые превысили суммарные поставки в европейские государства.

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    25 сентября 2026, 20:36 • Новости дня
    Путин сообщил о желании Киева возобновить переговоры перед выборами в Госудуму

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украина в свое время прервала переговоры в Стамбуле, однако за несколько недель до выборов депутатов Госдумы заявила о готовности вернуться к диалогу. Россия будет принимать решения о возобновлении контактов исключительно с учетом собственных интересов, заявил президент Владимир Путин.

    «Хорошо известно, украинская сторона прервала те переговоры, которые шли в Стамбуле, но теперь, до выборов, дней за десять, за пару недель, заявила о своей готовности возобновить эти переговоры. И, действительно, мы сказали, что до выборов в Государственную думу переговоры вряд ли возможны, а после этого мы будем готовы возобновить эти контакты», – заявил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, сообщает РИА «Новости».

    Путин обратил внимание, что вслед за заявлениями о готовности к переговорам Киев предпринял попытки нанесения массированных ударов. В частности, в ночь на 20 сентября, когда проходил основной день голосования на выборах в Госдуму, была совершена попытка атаковать Москву.

    Президент подчеркнул, что позиция России относительно дальнейшего переговорного процесса будет определяться ее национальными интересами.

    «В любом случае, все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, будем принимать исходя из интересов Российской Федерации», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о прерывании мирных переговоров по инициативе Киева. Глава государства объяснил попытки нанесения ударов по российской территории стремлением противника улучшить свои переговорные позиции.

    Ранее российский лидер подтвердил готовность Москвы к новому раунду диалога в Стамбуле.

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    25 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Путин назвал провокацией заявления Запада об угрозе войны с Россией
    Путин назвал провокацией заявления Запада об угрозе войны с Россией
    @ Александр Жолобов/photo.roscongress.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

    Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур заявил, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой. Он назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

    «Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой», – заявил российский лидер, передает РИА «Новости».

    По словам президента, у Москвы нет ни планов, ни оснований для вооруженного конфликта с европейскими государствами. Он отметил, что на Западе активно обсуждают возможность российской атаки и призывают готовиться к войне.

    «Со стороны европейских стран это, безусловно, целенаправленное раздувание ситуации и провокация. Многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Владимир Путин также заявил об отсутствии у Москвы намерений угрожать Европе.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев опроверг информацию о подготовке нападения России на европейские страны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал западные публикации о планах России страшилками.

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    25 сентября 2026, 21:03 • Новости дня
    Путин назвал непонятными цели атак ВСУ на склады Wildberries и Ozon
    Путин назвал непонятными цели атак ВСУ на склады Wildberries и Ozon
    @ Ilya Moskovets/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил недоумение, зачем Украина наносила удары по складам российских маркетплейсов Wildberries и Ozon.

    «Удары по таким гражданским объектам, как склады Wildberries или Ozon, это что? Это зачем? Тем не менее, они это сделали», – заявил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, передает ТАСС.

    Помимо складов маркетплейсов, президент напомнил о других украинских ударах по российским торговым судам и инфраструктурным объектам. «После этого мы по каждой позиции начали отвечать», – сказал президент.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о полном восстановлении ущерба от украинских морских атак.

    Путин предупредил Украину о чувствительном ответе России на провокации.

    Также Путин обратил внимание на попытки массированных ударов со стороны Киева после заявлений о переговорах.

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    25 сентября 2026, 11:41 • Новости дня
    Путин освободил Келина от должности посла в Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Андрея Келина от должности посла России в Великобритании.

    «Освободить Келина Андрея Владимировича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», – говорится в тексте указа на сайте официального опубликования правовых актов.

    В начале сентября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о плановом завершении дипломатической миссии Андрея Келина в Лондоне.

    В августе российское посольство опровергло информацию британской прессы о планах Москвы понизить статус двусторонних отношений.

    Весной власти Великобритании приняли решение об отзыве аккредитации у одного из сотрудников российской дипмиссии.

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    25 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Песков объяснил сохранение за Володиным поста председателя Думы

    Песков: Володин сохранил пост председателя Госдумы из-за результатов работы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин выступил за сохранение Вячеславом Володиным должности председателя Государственной думы благодаря высоким результатам работы парламента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Кремль объяснил поддержку кандидатуры Вячеслава Володина на пост спикера Государственной думы высокой результативностью работы нижней палаты парламента, передает ТАСС.

    «Да, действительно, это видение президента Путина. Здесь нет никакой регламентации жесткой. Мы видим результаты работы Государственной думы. На встречах с Володиным президент неоднократно давал свою оценку результативности работы нижней палаты парламента. И в этой связи, конечно, вполне естественно, что президент поддержал и выдвинул его кандидатуру», – отметил Песков.

    Таким образом, он станет первым политиком, возглавляющим нижнюю палату парламента более двух сроков подряд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил о согласии президента сохранить за Вячеславом Володиным пост спикера Госдумы.

    Несколькими днями ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался комментировать шансы политика на переизбрание.

    Напомним, что в июле Владимир Путин вручил председателю нижней палаты парламента орден «За доблестный труд».

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    25 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Путин назвал культуру мостом через любые противоречия и санкции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул способность культуры преодолевать любые противоречия и сохранять диалог между странами, несмотря на действующие международные санкции.

    Путин на Петербургском международном форуме объединенных культур подчеркнул значимость культурного диалога в условиях современных вызовов, передает РИА «Новости». По словам главы государства, культура остается важнейшим инструментом взаимодействия между народами.

    «Культура способна наводить мосты между людьми через любые противоречия. Служит важнейшим и незаменимым средством коммуникации и диалога там, где политические, экономические связи заморожены, поставлены на «стоп» из-за разного рода противоречий, санкций, ограничений», – сказал президент в ходе своего выступления.

    XII Петербургский международный форум объединенных культур проходит в Северной столице с 24 по 26 сентября.

    В начале сентября Владимир Путин пригласил деятелей культуры из стран ШОС на профильный форум в Петербург.

    Годом ранее на этом мероприятии глава государства подчеркнул важность открытости и взаимного уважения между странами.

    До этого российский лидер назвал культуру оружием геополитических интриг в руках глобалистских элит.

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    25 сентября 2026, 12:51 • Новости дня
    В Кремле оценили важность контактов Трампа и Си Цзиньпина

    Песков назвал чрезвычайно важными переговоры Трампа и Си Цзиньпина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина имеет колоссальное значение для мирового сообщества и привлекает пристальное внимание.

    Общение лидеров двух крупнейших мировых экономик вызывает огромный интерес в России, передает РИА «Новости».

    В четверг председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Соединенные Штаты с государственным визитом.

    «Разумеется, контакты двух крупнейших государств и экономик мира – это всегда события, которые привлекают внимание всего мира, в том числе и в Российской Федерации. Это чрезвычайно важный контакт», – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг китайский лидер прибыл в Соединенные Штаты с государственным визитом.

    Президент США Дональд Трамп лично встретил гостя у трапа самолета на авиабазе Эндрюс.

    В ходе переговоров в Белом доме политики достигли новых договоренностей для стратегического развития двусторонних отношений.

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    25 сентября 2026, 12:57 • Новости дня
    Песков сообщил о предстоящей региональной поездке Путина

    Песков: Путин в пятницу совершит региональную поездку

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в пятницу отправится с рабочей поездкой в один из российских регионов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков анонсировал рабочую поездку президента в один из регионов страны, передает РИА «Новости».

    «У президента Путина в графике сегодня региональная поездка», – сказал Песков,

    Пресс-секретарь главы государства уточнил, что подробная информация о перемещениях и мероприятиях российского лидера будет предоставляться по мере их фактического проведения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал скорую рабочую поездку главы государства по российским регионам.

    В конце августа Владимир Путин совершил визит в Нижний Новгород для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени».

    Ранее российский лидер впервые посетил Курильские острова.

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    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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