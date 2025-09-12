Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.9 комментариев
Путин: Страны должны стремиться к открытости и уважению друг к другу
Президент России Владимир Путин выступил на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, подчеркнув важность открытости и взаимного уважения между странами.
«Мы должны стремиться к открытости и к уважению друг к другу, быть готовы учиться новому, вносить свой вклад в укрепление и развитие мирового культурного пространства, а, значит, в достойное, мирное, благополучное будущее наших народов», – заявил глава государства, передает ТАСС.
Путин пожелал участникам форума плодотворной работы и отметил, что их идеи и предложения будут максимально учтены в работе с иностранными партнерами. По его словам, Россия активно взаимодействует с такими организациями, как ШОС, БРИКС и другие международные структуры. Президент подчеркнул, что только через совместные культурные инициативы возможно формировать гармоничное будущее для разных народов.
Ранее президент России на форуме в Петербурге выделил важность совместных культурных инициатив для противодействия нетерпимости и неонацизму.
Кроме того, Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур подчеркнул важность сохранения ценностей свободы, прав человека и национальных особенностей. Глава государства также выразил уверенность, что в будущем человечество будет ориентироваться на ценности любви и дружбы.