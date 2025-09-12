Путин: Страны должны стремиться к открытости и уважению друг к другу

Tекст: Дарья Григоренко

«Мы должны стремиться к открытости и к уважению друг к другу, быть готовы учиться новому, вносить свой вклад в укрепление и развитие мирового культурного пространства, а, значит, в достойное, мирное, благополучное будущее наших народов», – заявил глава государства, передает ТАСС.

Путин пожелал участникам форума плодотворной работы и отметил, что их идеи и предложения будут максимально учтены в работе с иностранными партнерами. По его словам, Россия активно взаимодействует с такими организациями, как ШОС, БРИКС и другие международные структуры. Президент подчеркнул, что только через совместные культурные инициативы возможно формировать гармоничное будущее для разных народов.

Ранее президент России на форуме в Петербурге выделил важность совместных культурных инициатив для противодействия нетерпимости и неонацизму.

Кроме того, Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур подчеркнул важность сохранения ценностей свободы, прав человека и национальных особенностей. Глава государства также выразил уверенность, что в будущем человечество будет ориентироваться на ценности любви и дружбы.