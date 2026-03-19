Путин присвоил госнаграды спортсменам-паралимпийцам и их тренерам

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград спортсменам-паралимпийцам и их тренерам за проявленную стойкость и волю к победе на XIV Паралимпийских зимних играх в Италии.

Как следует из указа, орден Дружбы получили лыжница Анастасия Багиян, горнолыжник Алексей Бугаев, горнолыжница Варвара Ворончихина, горнолыжник Иван Голубков и ведущий спортсмен Сергей Синякин.

Орденом Александра Невского награждена старший тренер сборной по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова. Орден Дружбы также присвоен старшему тренеру по горнолыжному спорту Александру Назарову и тренеру по лыжным гонкам среди слепых Алексею Турбину.

Старший тренер по лыжным гонкам среди слепых Алексей Кобелев удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Президент также объявил благодарность спортсменам Дмитрию Фадееву и Монзеру Филиппу Шеббо за участие в XIV Паралимпийских играх.

Президент Владимир Путин назвал выступление российской сборной в Италии настоящим подвигом.

Напомним, российская паралимпийская сборная, в состав которой вошли шесть спортсменов, заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. В этом году российские паралимпийцы впервые за 12 лет выступали с национальной символикой.