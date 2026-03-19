Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».5 комментариев
Путин присвоил госнаграды спортсменам-паралимпийцам и их тренерам
Президент Владимир Путин присвоил госнаграды спортсменам-паралимпийцам и их тренерам за стойкость и волю к победе на Паралимпийских играх в Италии.
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград спортсменам-паралимпийцам и их тренерам за проявленную стойкость и волю к победе на XIV Паралимпийских зимних играх в Италии.
Как следует из указа, орден Дружбы получили лыжница Анастасия Багиян, горнолыжник Алексей Бугаев, горнолыжница Варвара Ворончихина, горнолыжник Иван Голубков и ведущий спортсмен Сергей Синякин.
Орденом Александра Невского награждена старший тренер сборной по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова. Орден Дружбы также присвоен старшему тренеру по горнолыжному спорту Александру Назарову и тренеру по лыжным гонкам среди слепых Алексею Турбину.
Старший тренер по лыжным гонкам среди слепых Алексей Кобелев удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Президент также объявил благодарность спортсменам Дмитрию Фадееву и Монзеру Филиппу Шеббо за участие в XIV Паралимпийских играх.
Президент Владимир Путин назвал выступление российской сборной в Италии настоящим подвигом.
Напомним, российская паралимпийская сборная, в состав которой вошли шесть спортсменов, заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. В этом году российские паралимпийцы впервые за 12 лет выступали с национальной символикой.