    Словении помешали показать европейцам выход из НАТО
    Юшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов
    Песков сообщил о регулярных докладах Путину об атаках на российские регионы
    Суверенитет в эпоху мирового шторма. Что Путин знал еще в 2000 году
    Путин: Трудности временны, а Россия вечна
    Освобождены сумское Таратутино и Ильичовка в ДНР
    Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива
    МИД назвал причину вызова посла Германии
    На Рижский вокзал Москвы не нашлось покупателей
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем России нужна Индонезия

    Индонезия была поставлена Трампом в ситуацию выбора: сохранить лояльность США, но скатиться в экономический кризис, или договориться с Россией. Индонезия выбрала второе. Теперь ее примеру могут последовать и другие страны.

    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    27 апреля 2026, 14:31 • Новости дня

    Путин призвал парламентариев «не зацикливаться» на ограничениях и запретах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зацикливаться исключительно на запретительных мерах в законотворчестве неэффективно, отметил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей.

    Мероприятие прошло в Таврическом дворце Петербурга и было приурочено ко Дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля, передает РИА «Новости».

    В ходе выступления Путин подчеркнул важность преодоления вызовов: «Порой они, безусловно, беспрецедентны, и важно их достойно преодолевать. Но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей... Конечно, вроде бы это нужно: надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова, но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие».

    Ранее российский лидер подчеркнул, что трудности, с которыми сталкивается страна, временны, а Россия вечна.

    Путин также заявил, что для россиян любовь к родине и желание ее защищать являются высшими ценностями.

    27 апреля 2026, 11:25 • Новости дня
    Песков сообщил о регулярных докладах Путину об атаках на российские регионы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин постоянно находится в курсе ситуации с нападениями на российские территории, получая оперативные данные в любое время суток, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил регулярность информирования руководителя страны, передает РИА «Новости». По его словам, актуальные сведения о происшествиях поступают в Кремль незамедлительно.

    «Президент постоянно, несколько раз в сутки и при необходимости в любое время дня, получает сводки о всех происшествиях и о том, как развивается обстановка в плане атак киевского режима и его принимаемых мер, постоянно получает информацию», – подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков доложил главе государства об атаке украинских беспилотников на Московский регион.

    Российский лидер круглосуточно получает информацию по линии военных об обстановке в приграничных регионах.

    Представитель Кремля назвал удары ВСУ по гражданским объектам проявлением терроризма.

    26 апреля 2026, 17:37 • Новости дня
    Путин в шутку посоветовал боксеру Шумкову продолжать кусаться на ринге

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в шуточной форме посоветовал чемпиону мира по боксу Всеволоду Шумкову продолжать кусаться на ринге.

    Соответствующие кадры показали в программе «Москва. Кремль. Путин». Отмечается, что инцидент произошел после церемонии вручения государственных наград чемпионам мира по боксу, где спортсмен сфотографировался с президентом в боксерской стойке, передает ТАСС.

    Старшие спортсмены предложили Шумкову не сжимать кулаки и «вести себя прилично». Они также пообещали, что боксер больше не будет кусать соперников за ухо на ринге, на что сам Шумков подтвердил: «Обещаю».

    В ответ Путин в шутку сказал: «Пускай кусается, кусайся-кусайся, пускай боятся». Президент напомнил о нашумевшем эпизоде с участием бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона, который однажды откусил ухо своему сопернику во время боя и выплюнул его на ринг.

    Ранее сообщалось, что во время неформального общения с победителями мировых чемпионатов по боксу Путин лично передал свой бокал шампанского генеральному секретарю Федерации бокса России, мастеру спорта России международного класса Александру Беспутину, заметив, что у спортсмена нет напитка.

    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    27 апреля 2026, 14:20 • Новости дня
    Путин: Трудности временны, а Россия вечна
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании подчеркнул, что трудности, с которыми сталкивается страна, временны, а Россия вечна.

    Он отметил важность гибкости и прогрессивности российского законодательства, заявив: «Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие. А Россия – вечная. И наше законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее», передает ТАСС.

    Путин указал, что страна сталкивается с беспрецедентными рисками и вызовами, которые необходимо достойно преодолевать, не ограничиваясь только запретительными мерами.

    Глава государства также заявил, что попытки расколоть и расшатать российское общество обречены на провал.

    Он подчеркнул: «Если кто-то думал, что многопартийная демократия с ее разностью позиций, подходов, конкуренции – это наше уязвимое место, где можно расколоть, расшатать общество, то тот, кто так думал, конечно, ошибся. Потому что просто не знает и не понимает Россию, не понимает наш народ».

    Ранее Путин заявил, что для россиян любовь к родине и желание ее защищать являются высшими ценностями.

    26 апреля 2026, 19:28 • Новости дня
    Посол анонсировал встречу Путина с главой МИД Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи 27 апреля прибудет с визитом в Москву для проведения переговоров на высшем государственном уровне.

    Руководитель внешнеполитического ведомства исламской республики планирует посетить Российскую Федерацию, передает РИА «Новости». Главной целью поездки станут переговоры с российским руководством.

    Информацию о предстоящем событии подтвердил посол Тегерана в Москве Казем Джалали. «Визит состоится в понедельник, и в ходе него Аракчи проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным», – подчеркнул дипломат.

    Соответствующее заявление посла было официально опубликовано в Telegram-канале иранского дипломатического представительства в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские переговорщики собрались вернуться в Пакистан для диалога с Вашингтоном.

    Президент России Владимир Путин начал прошлые переговоры с Аббасом Арагчи в июне 2025 года.

    Стороны обсудили перспективы мирного урегулирования противостояния между Ираном и Израилем.

    27 апреля 2026, 14:54 • Новости дня
    Путин согласился с предложением «Единой России» отложить погашение долгов регионов
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин согласился с предложением отложить финансовые выплаты субъектов страны по государственным займам на более поздний период.

    Российский лидер выступил на заседании Совета законодателей в Петербурге, передает РИА «Новости».

    Встреча традиционно прошла в Таврическом дворце и была приурочена ко Дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.

    Во время мероприятия обсуждалась финансовая нагрузка на субъекты страны. Президент отреагировал на идею партии власти об изменении графика выплат.

    «Единая Россия» вышла с инициативой, с предложением перенести погашение задолженностей регионов по бюджетным кредитам с текущего 2026 года на более поздний срок. Давайте так и сделаем», – сказал Путин.

    В завершение глава государства поручил сенаторам и депутатам оперативно проработать данный вопрос для скорейшей реализации инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам.

    Отсрочка по возврату задолженности позволит высвободить более 103 млрд рублей на социальные нужды граждан.

    Ранее правительство России списало две трети кредитных долгов 16 субъектам страны на общую сумму 31 млрд рублей.

    27 апреля 2026, 11:59 • Новости дня
    Песков ответил на слова Трампа об общении с Путиным

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона всегда открыто сообщает о телефонных переговорах президента России Владимира Путина с зарубежными лидерами, включая представителей США, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова американского политика о продолжающихся контактах с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    «Мы даем сообщения, и мой коллега Ушаков дает брифинги, рассказывает вам о тех телефонных разговорах», – заявил пресс-секретарь журналистам.

    Ранее глава Белого дома сообщил, что продолжает поддерживать связь с российским лидером. При этом президент США не стал уточнять, когда именно состоялся их последний разговор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил дату последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Представитель Кремля назвал нецелесообразным предварительное анонсирование контактов лидеров двух стран.

    Москва допустила наличие неофициального общения между главами государств.

    27 апреля 2026, 11:47 • Новости дня
    Путин поручил создать механизм защиты прав миноритарных акционеров

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и Генеральной прокуратуре разработать новые меры по охране интересов миноритарных акционеров к концу лета 2026 года.

    Владимир Путин поручил правительству России совместно с Банком России и Генеральной прокуратурой до 1 августа 2026 года представить предложения по созданию координационного механизма для защиты прав миноритарных акционеров, сообщается на сайте Кремля.

    Соответствующее поручение опубликовано по итогам участия президента в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, а также встречи с членами бюро правления этой организации и представителями деловых кругов, состоявшихся 26 марта 2026 года.

    Ранее Путин поручил утвердить отраслевые планы по первичному размещению акций российских компаний.

    27 апреля 2026, 11:34 • Новости дня
    Путин поручил снизить бумажную нагрузку в бюджетной сфере

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин распорядился уменьшить объем отчетности для сотрудников бюджетных организаций, уделив особое внимание медицине и образовательным учреждениям.

    Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с бизнесом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, прошедшем 26 марта, сообщается на сайте Кремля.

    В перечне поручений отмечается, что кабмину совместно с Госдумой необходимо обеспечить снижение документационной нагрузки на работников бюджетной сферы, прежде всего в здравоохранении и образовании, предусмотрев в том числе включение необходимых мероприятий в соответствующие отраслевые программы повышения производительности труда, формируемые в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

    Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Доклад по итогам работы должен быть представлен до первого августа.

    Ранее на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава государства призвал оптимизировать отчетность в бюджетной сфере.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал сокращение числа обязательных документов для преподавателей вузов и колледжей.

    27 апреля 2026, 11:41 • Новости дня
    Путин поручил проводить регулярный мониторинг кадрового рынка

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил правительству проводить регулярный мониторинг ситуации в кадровой сфере.

    Российский лидер утвердил перечень поручений по итогам мартовского съезда Союза промышленников и предпринимателей, сообщается на сайте Кремля.

    Документ предписывает кабинету министров совместно с региональными властями отслеживать изменения в сфере занятости.

    «Правительству при участии исполнительных органов субъектов России и администрации президента обеспечить проведение регулярного мониторинга снижения дефицита кадров, высвобождения работников организаций и перемещения трудовых ресурсов в сферы их наиболее эффективного использования», – говорится в тексте поручения.

    Ожидается, что подобные меры помогут оптимизировать отраслевую структуру занятости и повысить производительность труда на фоне изменений в экономике.

    Первый доклад необходимо представить до первого августа 2026 года. В дальнейшем отчеты будут готовиться ежеквартально, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

    Президент Владимир Путин назвал кадровые вопросы фундаментальными для развития страны.

    27 апреля 2026, 11:01 • Новости дня
    Глава Беловского района Волобуев заявил о вдохновении после встречи с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев заявил, что встреча с президентом Владимиром Путиным мотивирует его работать на благо приграничных территорий и всего региона.

    Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев после личной встречи с Владимиром Путиным подчеркнул, что беседа с президентом придала ему дополнительные силы для работы во благо приграничных территорий и всего региона, передает РИА «Новости».

    На оперативном заседании регионального правительства Волобуев отметил, что участие в диалоге с главой государства особенно важно для муниципальных руководителей.

    Он добавил, что все вопросы, которые были им озвучены на встрече, Путин взял в работу для дальнейшего рассмотрения.

    Ранее Владимир Путин провел встречу с представителями муниципального сообщества России на площадке Всероссийской муниципальной премии «Служение».

    Путин позвонил раненному при атаке украинского беспилотника главе Беловского района Николаю Волобуеву.

    27 апреля 2026, 14:41 • Новости дня
    Путин назначил Чайку руководителем Россотрудничества

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку новым руководителем Россотрудничества, освободив от этой должности Евгения Примакова.

    Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

    В документе отмечается: «Назначить Чайку Игоря Юрьевича руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, освободив его от занимаемой должности».

    Другим указом Путин освободил от этой должности Примакова.

    Напомним, в марте прошлого года Путин подписал указ о назначении Игоря Чайки заместителем руководителя Россотрудничества.

    Игорь Чайка известен как предприниматель и член координационного совета ассоциации «Деловая Россия». С 2021 года он возглавляет общественный совет при Россотрудничестве. В своей профессиональной деятельности Чайка активно занимается гуманитарными проектами, направленными на помощь детям и социально незащищенным слоям населения в странах СНГ.

    27 апреля 2026, 11:57 • Новости дня
    Жапаров поблагодарил Путина за поддержку сотрудничества двух стран

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что президент России Владимир Путин последние пять лет оказывал неизменную поддержку по всем вопросам сотрудничества двух стран и поблагодарил за помощь.

    Жапаров в интервью киргизскому изданию «Кактус медиа» поблагодарил президента России Владимира Путина за неизменную поддержку по всем вопросам сотрудничества между двумя странами за последние пять лет, передает РИА «Новости».

    Жапаров заявил: «Считаю уместным выразить благодарность Владимиру Владимировичу: на протяжении последних пяти лет он неизменно оказывает поддержку по всем вопросам кыргызско-российского сотрудничества, решает вопросы, относящиеся к российской стороне. Поэтому мы называем Россию нашим стратегическим партнером».

    Глава Киргизии также рассказал о встрече с Путиным, которая прошла 23 апреля в Москве. Он отметил, что был инициатором визита, а президент России поддержал его инициативу. Жапаров подчеркнул: «Никто не может вызвать президента суверенного государства. Напротив, инициатором визита в Москву выступил я сам. После участия в экологическом саммите в Астане я решил воспользоваться возможностью и провести встречу, решив сразу несколько задач. Владимир Владимирович сразу поддержал эту инициативу».

    По словам Жапарова, лидеры обсуждали широкий круг вопросов кыргызско-российских отношений более двух часов. Было принято решение провести дополнительные переговоры с участием профильных министров. Уже на следующий день состоялась встреча в расширенном составе, в ходе которой все ключевые вопросы были урегулированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Зеленой гостиной Кремля Путин принял Жапарова и обсудил с ним дальнейшее сотрудничество и укрепление союзнических отношений. В ходе государственного визита в Киргизию лидеры выступили с совместным заявлением о выводе отношений на новый уровень углубленного стратегического партнерства и союзничества. В декабре президенты по телефону договорились развивать двусторонние отношения и поддерживать регулярные визиты на высшем уровне.

    27 апреля 2026, 13:06 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина и Аракчи в Петербурге

    Tекст: Вера Басилая

    В понедельник президент Владимир Путин проведет двусторонние переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин собирается отправиться в Президентскую библиотеку в Петербурге для встречи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, передает РИА «Новости».

    По его словам, беседа пройдет в двустороннем формате. О планах на встречу иранская сторона проинформировала ранее.

    Песков подчеркнул, что важность этой беседы трудно переоценить с точки зрения того, как развивается обстановка вокруг Ирана и на Ближнем Востоке.

    Ранее Аракчи приехал в Петербург для проведения переговоров с Путиным.

    До этого Аракчи заявил о намерении обсудить последние события вокруг иранского конфликта с США и Израилем в ходе визита в Москву.

    27 апреля 2026, 12:50 • Новости дня
    Кремль сообщил о предстоящей встрече Путина с Бегловым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в заключение своей рабочей поездки в Северную столицу встретится с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что президент России Владимир Путин завершит свою рабочую поездку в Петербург встречей с губернатором города Александром Бегловым, передает ТАСС.

    Песков отметил, что график президента в этот день достаточно насыщенный.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время рабочей встречи в Петербурге Владимир Путин указал губернатору Александру Беглову на необходимость решить проблему с обеспечением местами в яслях.

    В январе 2026 года президент России в Малом выставочном зале Эрмитажа провел рабочую встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

    27 апреля 2026, 14:42 • Новости дня
    Путин напомнил о словах Солженицына о бремени власти

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время ежегодного заседания Совета законодателей в Петербурге напомнил слова писателя Александра Солженицына о бремени власти.

    Президент Владимир Путин выступил на заседании Совета законодателей, которое прошло в Таврическом дворце Петербурга, передает РИА «Новости». В ежегодной встрече, приуроченной ко Дню российского парламентаризма, приняли участие депутаты и сенаторы.

    Путин обратился к будущим кандидатам на выборах, пожелав им удачи. В ходе выступления он напомнил слова писателя Александра Солженицына, сказанные в Государственной думе в 1994 году: «Власть – это не добыча в конкуренции партий, это не награда, это не пища для личного честолюбия. Власть – это тяжелое бремя, это ответственность, обязанность и труд, и труд».

    «Мне кажется, очень своевременно, очень точно сказано», – отметил Путин.

    Ранее президент Владимир Путин призвал сделать законодательство более гибким и ориентированным на будущее.

    Также Путин призвал провести предвыборную кампанию в Госдуму строго по закону.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

