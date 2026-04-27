Путин призвал парламентариев «не зацикливаться» на ограничениях и запретах

Путин: Зацикливаться только на запретах в законотворчестве – контрпродуктивно

Tекст: Дарья Григоренко

Мероприятие прошло в Таврическом дворце Петербурга и было приурочено ко Дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля, передает РИА «Новости».

В ходе выступления Путин подчеркнул важность преодоления вызовов: «Порой они, безусловно, беспрецедентны, и важно их достойно преодолевать. Но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей... Конечно, вроде бы это нужно: надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова, но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие».

Ранее российский лидер подчеркнул, что трудности, с которыми сталкивается страна, временны, а Россия вечна.

Путин также заявил, что для россиян любовь к родине и желание ее защищать являются высшими ценностями.