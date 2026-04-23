Путин отдал свой бокал шампанского генсекретарю Федерации бокса

Tекст: Елизавета Шишкова

В ходе беседы президент обратил внимание, что генеральный секретарь Федерации бокса России стоит с пустыми руками, передает РИА «Новости».

«А вам чего, не наливали?» – спросил Путин и передал Беспутину свой бокал. Мастер спорта попытался отказаться от предложенного напитка и вернуть его обратно.

Однако президент успокоил спортсмена, заверив, что ему принесут другой бокал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу. Во время церемонии глава государства заявил о будущих триумфах отечественных атлетов. В ходе неформального общения за бокалом шампанского боксер Мурат Гассиев пригласил российского лидера на свой следующий поединок.