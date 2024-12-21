Песков заявил о необходимости работать над возвращением спортсменов

Песков заявил о необходимости работы над возвращением спортсменов России

Tекст: Мария Иванова

Национальным спортивным федерациям необходимо продолжать усилия по возвращению российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, акцентируя внимание на важности этих действий для Олимпийского комитета России.

Недавно Международный союз конькобежцев разрешил российским спортсменам участвовать в квалификации на Олимпиаду 2026 года. До этого Международная федерация плавания также допустила российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Российские пловцы успешно выступили на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, завоевав шесть золотых и четыре серебряные медали.

«Не все так гладко. Надо дальше работать, и большая обязанность Олимпийского комитета России и федераций – продолжать дальше работать. Потому что сильно ограничен состав спортсменов, которые могут принять участие, невозможны замены. То есть там есть над чем работать, очень много вопросов», – подчеркнул Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский пловец Денис Панкратов отметил, что почти каждый российский спортсмен на чемпионате мира по плаванию в Будапеште «сделал маленькое чудо».

Российские пловцы, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали шесть золотых и четыре серебряные медали на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, отметив исключительно доброжелательное отношение от участников и зрителей.

В то же время Литву могут лишить права проведения чемпионата мира по функциональному фитнесу в 2025 году из-за русофобской футболки спортсменки на турнире в Венгрии.