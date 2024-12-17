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Олимпийский чемпион назвал «маленьким чудом» выступление российских пловцов в Будапеште
Олимпийский чемпион Панкратов: Российские пловцы готовились к чемпионату мира в Будапеште в нервозной ситуации
Практически каждый российский спортсмен, выступавший на чемпионате мира по плаванию в Будапеште, «сделал маленькое чудо», сказал газете ВЗГЛЯД российский пловец, двукратный олимпийский чемпион, спортивный журналист Денис Панкратов.
«Работу российских спортсменов невозможно никак по-другому оценить, как на отлично», – говорит Панкратов. Он напоминает, что об участии в чемпионате мира по плаванию российские атлеты узнали буквально за три недели до старта мирового первенства. Более того, до последнего момента не было точной уверенности в том, что россиян допустят к участию.
«Ребята делали подводку (подводка – спортивный термин, означающий выход спортсмена на пик формы к определенному промежутку времени – прим. ВЗГЛЯД) к чемпионату страны. И им нужно было продлить свою подготовку, причем в нервозной ситуации, потому что были сомнения, что вообще поплывем. В общем, в этих условиях наши ребята справились более чем замечательно», – подчеркивает чемпион.
По словам собеседника, практически каждый российский спортсмен, выступавший в Будапеште, «сделал маленькое чудо», повторив свой результат на чемпионате страны.
«Ну а тем, кому удалось улучшить, ну или как, допустим, Мирону Лифинцеву удалось установить юношеский рекорд мира – это переоценить или перехвалить практически невозможно», – заключил Панкратов.
На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, который проходил с 10 по 15 декабря, российские спортсмены, выступая в нейтральном статусе, завоевали шесть золотых и четыре серебряные медали, заняв второе место в неофициальном медальном зачете. Золотые медали выиграли Мирон Лифинцев на дистанциях 50 и 100 метров брассом, Илья Бородин на дистанции 400 метров комплексным плаванием, а также сборная в смешанной и мужской комбинированной эстафетах.