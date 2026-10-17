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В Турции потребовали проверить детский конкурс красоты в Анталье
Власти Турции попросили прокуратуру проверить детский конкурс красоты в Анталье
Министерство семьи и социального обслуживания Турции обратилось в прокуратуру с просьбой проверить законность проведения детского конкурса красоты в Анталье, сообщили в ведомстве.
Министерство семьи и социального обслуживания подготовило заявление в прокуратуру в отношении конкурса красоты Little Miss and Little Mister United World для детей 4-13 лет в Анталье, передает ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что недопустимо оценивать детей по критериям красоты взрослых и подгонять их под эстетические шаблоны. Там отметили, что подобные мероприятия превращают детей в элемент коммерческого продукта и несовместимы с правами ребенка.
Министерство также начало собственную проверку конкурса. В ведомстве заявили о намерении предпринять все необходимые правовые и административные шаги для защиты детей.
Конкурс Little Miss & Little Mister United World основан в 2000 году. В нем участвуют дети из разных стран. В прошлые годы он проводился в разных государствах, включая Турцию, Грецию и ОАЭ.
Семилетняя Стелла Крикунова из Воронежа одержала победу в национальном конкурсе красоты и талантов, обойдя 72 участника из регионов России.