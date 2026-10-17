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    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

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    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

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    17 октября 2026, 17:27 • Новости дня

    В Турции потребовали проверить детский конкурс красоты в Анталье

    Власти Турции попросили прокуратуру проверить детский конкурс красоты в Анталье

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство семьи и социального обслуживания Турции обратилось в прокуратуру с просьбой проверить законность проведения детского конкурса красоты в Анталье, сообщили в ведомстве.

    Министерство семьи и социального обслуживания подготовило заявление в прокуратуру в отношении конкурса красоты Little Miss and Little Mister United World для детей 4-13 лет в Анталье, передает ТАСС.

    В ведомстве подчеркнули, что недопустимо оценивать детей по критериям красоты взрослых и подгонять их под эстетические шаблоны. Там отметили, что подобные мероприятия превращают детей в элемент коммерческого продукта и несовместимы с правами ребенка.

    Министерство также начало собственную проверку конкурса. В ведомстве заявили о намерении предпринять все необходимые правовые и административные шаги для защиты детей.

    Конкурс Little Miss & Little Mister United World основан в 2000 году. В нем участвуют дети из разных стран. В прошлые годы он проводился в разных государствах, включая Турцию, Грецию и ОАЭ.

    Семилетняя Стелла Крикунова из Воронежа одержала победу в национальном конкурсе красоты и талантов, обойдя 72 участника из регионов России.

    16 октября 2026, 23:51 • Новости дня
    Российский подросток погиб в отеле Шарм-эш-Шейха

    Tекст: Антон Антонов

    Посольство России в Египте подтвердило сообщения о гибели российского подростка в отеле курорта Шарм-эш-Шейх, дипломаты помогают его родителям оформить документы для репатриации тела.

    «В связи с трагическим инцидентом 14 октября в Шарм-эш-Шейхе, в результате которого скончался несовершеннолетний российский гражданин, сообщаем, что генеральное консульство России в этом городе активно вовлечено в решение необходимых вопросов с местными властями, оказывает все возможное содействие родителям. В частности, предпринимаются меры для оформления документов по репатриации. На данный момент каких-либо искусственных препятствий в этом вопросе не отмечается», – сообщили дипломаты.

    В посольстве отметили, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с представителями египетской прокуратуры и других инстанций. Дипломаты выразили соболезнования родителям и родственникам погибшего, пообещав продолжать оказывать всю необходимую поддержку, передает РИА «Новости».

    СМИ сообщали, что подросток получил смертельный удар током у бассейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российского туриста в коридоре отеля в Анталье нашли мертвым.

    Летом российский турист внезапно скончался в номере отеля в Аланье.

    В мае российского туриста в турецком отеле обнаружили мертвым.

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    16 октября 2026, 01:15 • Новости дня
    Путин наградил воспитательницу из Оренбургской области за спасение детей

    Путин наградил воспитательницу детсада, обезвредившую мужчину с ножом

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» воспитателя детского сада Лию Галееву, защитившую детей в феврале от вооруженного злоумышленника в Бугуруслане Оренбургской области.

    «За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью «За спасение погибавших» Галееву Лию Наилевну – воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад присмотра и оздоровления N1», Оренбургская область», – сказано в указе о государственных наградах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, детский сад № 1 в Бугуруслане Оренбургской области стал знаменит после того, как воспитательница Лия Галеева и учитель музыки Людмила Платонова спасли десятерых малышей от ворвавшегося в детсад во время тихого часа наркомана с ножом. Благодаря действиям педагогов, мужчина не смог навредить детям. Во время сопротивления злоумышленнику Галеева получила ранение руки.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    15 октября 2026, 14:37 • Новости дня
    Лавров предложил провести встречу в формате «3+3» в Азербайджане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следующую встречу консультативной региональной платформы «3+3» можно провести в Азербайджане, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Новую встречу в формате «3+3» (Азербайджан, Грузия, Армения, Россия, Турция и Иран) можно провести в Азербайджане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает ТАСС.

    «Я бы упомянул формат, который был инициирован Азербайджаном и Турцией, это формат «3+3» – Азербайджан, Грузия, Армения и Россия, Турция, Иран. Мы встречались несколько раз, и сейчас ждем, когда договорятся Армения и Азербайджан о том, кто следующий будет принимать встречу министров иностранных дел этой группы», – сказал Лавров.

    По его словам, ближайшую встречу можно провести в Азербайджане, а следующую – в Ереване. Министр считает, что это было бы правильно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Баку на саммит СВМДА.

    Ранее главы МИД Армении и Азербайджана обсудили продвижение мирной повестки.

    Ранее сообщалось, что Лавров счел своевременным возобновление встреч в формате «3+3».

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    15 октября 2026, 12:15 • Новости дня
    В Саратове при столкновении автомобиля с деревом погиб человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Заводском районе Саратова легковой автомобиль ВАЗ-2113 протаранил дерево, погиб один человек и еще четверо несовершеннолетних получили травмы, сообщили в региональной службе спасения.

    Водитель автомобиля ВАЗ-2113 не справился с управлением и врезался в дерево на Ново-Астраханском шоссе, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    «В результате ДТП один человек погиб и четверо пострадали», – добавили в службе.

    Уточняется, что реанимационная служба госпитализировала двоих несовершеннолетних, еще двоих детей доставили в больницу сотрудники скорой помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце трое детей пострадали в ДТП с 12 погибшими в Архангельской области.

    Летом двое детей получили травмы при аварии с участием четырех автомобилей в Ленинградской области.

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    15 октября 2026, 15:29 • Новости дня
    Подросток в Стамбуле погиб от удара током в луже во время ливня

    Tекст: Дарья Григоренко

    В центральном районе Стамбула Фатих 14-летний юноша получил смертельный удар током, наступив в образовавшуюся после рекордных осадков лужу.

    Подросток стал первой жертвой масштабных ливней, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на телеканал Haberturk.

    По данным властей турецкой провинции, инцидент произошел в парке Чукурбостан. Ребенок был госпитализирован и находился в сознании, однако врачам не удалось его спасти.

    В среду на Стамбул обрушилась непогода, выпало свыше 200 мм осадков на квадратный метр. В городе зафиксировано более 1,2 тыс. подтоплений жилых домов и 15 оползней. Дороги во многих районах оказались затоплены, а загруженность автомагистралей достигала 89%. К ликвидации последствий стихии привлекли более 8 тыс. сотрудников экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг число жертв ливней в Стамбуле выросло до трех человек.

    Российским туристам дали советы на фоне рекордных осадков.

    В среду пассажирам развернувшихся по пути из Турции в Москву самолетов поменяли билеты.

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    14 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности Черного моря

    Politico: Болгария, Румыния и Турция готовят план безопасности Черного моря

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Болгария совместно с Румынией и Турцией работает над инициативой по защите свободы судоходства в Черном море на фоне участившихся атак на суда.

    Болгария, Румыния и Турция работают над инициативой по безопасности в Черном море. Премьер-министр Болгарии Румен Радев планирует представить эту инициативу на саммите Европейского совета 15 и 16 октября, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Издание подчеркивает, что вопрос безопасности судоходства станет одним из центральных на предстоящем саммите. В проекте заявления по итогам саммита будет подчеркнута необходимость незамедлительного восстановления безопасного прохода для грузовых судов с зерном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Болгарии обсудил с послом России атаки дронов на суда в Черном море.

    Ранее София запросила помощь ЕС и НАТО после инцидентов.

    А в конце прошлой недели уже Турция предложила России и Украине два коридора безопасности в акватории.

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    15 октября 2026, 14:28 • Новости дня
    Глава МИД Турции Фидан покинул зал во время речи президента Израиля

    Представители пяти стран покинули саммит в Баку при выступлении главы Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и представители еще нескольких государств покинули зал заседаний на саммите в Баку во время выступления президента Израиля Ицхака Герцога.

    Во время выступления израильского лидера на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии зал заседаний покинули делегации нескольких государств, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал NewsPulse.

    Помимо турецкого министра, из помещения вышли представители Ирана, Пакистана, Палестины и Кувейта.

    Отношения между Анкарой и Тель-Авивом резко обострились после начала израильской операции в секторе Газа в октябре 2023 года. Турецкие власти жестко раскритиковали действия армии обороны Израиля, а в мае 2024 года приостановили торговлю с еврейским государством до прекращения атак на палестинский анклав и обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи. В настоящее время страны поддерживают контакты только по линии спецслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг иранская делегация также покинула саммит в Баку во время выступления израильского президента.

    В прошлом месяце Турция жестко ответила на слова главы Минобороны Израиля о президенте Реджепе Тайипе Эрдогане.

    Летом Анкара призвала к международной политической изоляции еврейского государства.

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    15 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Эксперт раскрыл схемы вовлечения детей в преступления мошенниками

    Эксперт Зыков: Страх перед родителями – главное оружие мошенников против детей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков заявил, что злоумышленники активно используют страх ребенка перед взрослыми для вовлечения несовершеннолетних в преступные схемы.

    Главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков объяснил RT причины, по которым телефонные аферисты выбирают своей целью несовершеннолетних. По его словам, злоумышленники давят на эмоции жертв, обещая подарки или запугивая ответственностью.

    «Мошенники отлично знают, на какие эмоции нужно давить. Кому-то можно пообещать бесплатные подарки в компьютерной игре, кому-то предложить легкий заработок, а кого-то запугать уголовной ответственностью или неприятностями у родителей», – рассказал Зыков.

    Специалист отметил, что подобные инциденты не всегда заканчиваются простым хищением денег. Подростков часто пытаются склонить к поджогам и диверсиям под видом компьютерной игры или увлекательного квеста. Задания постепенно усложняются, и ребенок становится участником преступления.

    Ещё один важный момент заключается в том, что мошенники очень часто играют на страхе ребёнка перед собственными родителями, предупредил Зыков. Сначала детей заставляют, например, передать код из смс или отправить геолокацию, и требуют скрыть это от взрослых.

    «В итоге ребёнок боится мошенников, боится родителей, боится наказания и начинает выполнять указания совершенно посторонних людей, искренне полагая, что таким образом спасает себя или своих близких», – заключил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МВД предупредило о многоступенчатых схемах обмана детей мошенниками.

    Ранее ведомство раскрыло две схемы вовлечения подростков в криминал.

    До этого стало известно, что злоумышленники начали вымогать деньги под видом оплаты школьного питания.

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    16 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    Отдыхающие в Анталье россияне пожаловались на январскую погоду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Анталья и другие турецкие курорты оказались во власти необычайно холодной для октября погоды с сильными штормами и резким похолоданием.

    В октябре на курортах юга Турции дневная температура опустилась до плюс 18 градусов вместо привычной нормы в 26,6 градуса, продолжаются мощные ливни. Отдыхающие оказались застигнуты врасплох январской погодой, передает РИА «Новости».

    «Дождь льет, море бушует, гром гремит», – охарактеризовала погоду в районе Авсаллар российская туристка Лариса. Она отметила, что несмотря на шторм, отель работает в обычном режиме, а организаторы даже устраивали дискотеку на пляже.

    Турист Александр, отдыхающий с семьей в Каше, сообщил, что вода в Средиземном море стала холоднее, чем в прошлые годы, из-за чего местные жители уже завершили купальный сезон. В свою очередь турецкие СМИ публикуют видео последствий непогоды, на одном из которых пианист играет саундтрек из фильма «Титаник» в подтопленном отеле.

    По данным метеорологов, в Аланье и Манавгате за несколько дней выпала месячная норма осадков. При этом в Российском союзе туриндустрии пояснили, что удешевление путевок в Анталью связано не с дождями, а с плановым окончанием пляжного сезона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв рекордных ливней в Стамбуле достигло пяти.

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    14 октября 2026, 22:56 • Новости дня
    Мирошник заявил о гибели 72 детей с начала года от преднамеренных ударов ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    С начала года в результате преднамеренных ударов Вооруженных сил Украины пострадали 484 ребенка, из них 72 погибли, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Украинские войска резко увеличили количество целенаправленных атак на несовершеннолетних, передает РИА «Новости».

    «Произошел катастрофический рост преднамеренных ударов украинских вооруженных формирований по несовершеннолетним детям. С начала только этого года уже получили ранения и увечья 484 ребенка, и 72 – погибли», – заявил Мирошник.

    По словам российского дипломата, только за один месяц, в августе, от действий ВСУ пострадал 101 ребенок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мирошник сообщил о гибели более 9 тыс. мирных граждан от рук ВСУ с 2022 года.

    Во вторник Мирошник привел данные о гибели 52 мирных жителей от атак ВСУ за неделю.

    Летом заместитель постпреда России обвинила генсека ООН в замалчивании украинских атак на детей.

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    17 октября 2026, 02:28 • Новости дня
    Летевшие в Москву самолеты Turkish Airlines направились в Турцию

    Tекст: Антон Антонов

    Пять самолетов, вылетевших из Антальи во Внуково, в ночь на субботу развернулись обратно в Турцию на фоне ограничений в аэропортах Московского региона, сообщили в авиакомпании Turkish Airlines.

    Росавиация объявила о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, передает РИА «Новости».

    «Пять самолетов Turkish Airlines, вылетевших из Антальи во Внуково, возвращаются в Турцию», – сообщили в компании, уточнив, что как минимум один из самолетов совершит посадку в Стамбуле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники.

    В пятницу на подлете к столице было сбито 79 дронов.

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    15 октября 2026, 20:51 • Новости дня
    АТОР назвала самые популярные зарубежные направления на ноябрьские праздники

    АТОР: Египет и Турция стали самыми популярными на ноябрьские праздники

    Tекст: Ольга Иванова

    Египет, Турция, Таиланд и Вьетнам стали самыми востребованными зарубежными направлениями среди российских туристов на ноябрьские праздники в 2026 году, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

    «На ноябрьские праздники топ-продаж – это Египет, Турция. Египет, Таиланд, Вьетнам. Это направления, которые на ноябрьские праздники достаточно востребованы», – сказала Ломидзе, ее слова приводит РИА «Новости».

    Вместе с тем в ассоциации не отмечают всплеска спроса россиян на дополнительные дни отпуска в этот праздник в 2026 году.

    «Ноябрь и февраль – два самых тяжелых месяца в межсезонье, потому что: либо уже ничего толком не работает, либо еще более или менее не разогрелось», – добавила Ломидзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник эксперты назвали популярные направления для отдыха на ноябрьские выходные.

    В августе эксперты зафиксировали рекордный рост туризма на Дальнем Востоке.

    В июле россияне заплатили рекордные 2,5 млн рублей за отдых в Турции.

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    15 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    Число жертв ливней в Стамбуле выросло до трех человек

    Число жертв непогоды в Стамбуле выросло до трех человек

    В Стамбуле в результате сильных ливней число жертв увеличилось до трех человек, продолжаются поиски еще четырех пропавших, сообщил турецкий телеканал TRT Haber.

    В четверг спасатели обнаружили тело мужчины у водоема в районе Кагытхане, передает ТАСС со ссылкой на TRT Haber.

    Ранее власти Стамбула сообщали о гибели двух человек. Губернатор турецкого мегаполиса Давут Гюль отметил, что спасатели эвакуировали 2 722 человека в ходе ликвидации последствий непогоды. В ряде районов продолжаются работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры.

    По прогнозам метеорологов, дожди в Стамбуле и его окрестностях продлятся до конца недели. Местные власти объявили желтый код метеорологической опасности и продлили на пятницу отмену занятий в школах города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российским туристам в Стамбуле дали советы на фоне рекордных ливней.

    В среду пассажирам развернувшихся по пути из Турции в Москву самолетов поменяли билеты.

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    16 октября 2026, 02:01 • Новости дня
    В штате Орегон трое детей и взрослый погибли при стрельбе в школе

    Tекст: Катерина Туманова

    В американском Орегоне подросток убил четверых человек в младшей школе и был ликвидирован прохожим, передает CBS News.

    Вооруженный 16-летний юноша открыл огонь в начальной школе американского города Бенд в штате Орегон, лишив жизни троих детей и одного взрослого, пока случайный прохожий не остановил его выстрелом.

    Трагедия произошла в учебном заведении Silver Rail, передает CBS News. Местная полиция получила сообщение о вооруженном человеке на парковке, затем злоумышленник проник в здание. Прибывшие через три минуты патрульные обнаружили нападавшего мертвым.

    К расследованию в городе Бенд, расположенном примерно в 240 км от Портленда, подключились агенты ФБР.

    По данным правоохранителей, подозреваемого нейтрализовал неравнодушный свидетель происшествия.

    В текущем году в американских школах зафиксировано 149 подобных инцидентов, тогда как в прошлом году их количество достигло 235.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США школьник открыл стрельбу по одноклассникам.
    Школьник погиб при стрельбе у школы в Турции. Во Франции задержали отца стрелявшего в директора школы подростка.

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    15 октября 2026, 12:38 • Новости дня
    Лавров встретился с Фиданом в Баку

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку, сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

    «Беседа глав МИД России и Турции на полях саммита СВМДА в Баку», – написала она в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию со встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг турецкий министр выразил надежду на встречу с российским коллегой.

    В среду Лавров прибыл в Баку на саммит СВМДА.

    Ван И призвал Россию и Китай укреплять сплоченность в Евразии.

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      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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