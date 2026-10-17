Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Пожилой мужчина погиб при опрокидывании лодки на Иртыше в Омской области
В Омской области при опрокидывании лодки на Иртыше погиб 65-летний пассажир
В акватории реки Иртыш в Омской области перевернулась лодка с двумя людьми на борту, в результате чего погиб один человек, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
В Омской области на реке Иртыш погиб человек. Трагедия случилась в районе населенного пункта Надеждино Омского района в условиях холодной погоды. На Иртыше перевернулась лодка, в которой находились два человека, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
В результате происшествия погиб 65-летний пассажир. Владельцу судна удалось самостоятельно выбраться на берег, уточнили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации внутреннего водного транспорта. Следователи также проводят доследственную проверку по факту происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее девочка-подросток утонула в Пермском крае после опрокидывания лодки. До этого при опрокидывании моторной лодки в Хабаровском крае утонул ребенок.