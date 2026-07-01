Девочка-подросток утонула в Пермском крае после опрокидывания лодки

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вечером 30 июня 2026 года в районе деревни Серегово перевернулась лодка с отдыхающими, сообщает СУСК по Пермскому краю. В результате инцидента на реке Колве утонула школьница 2012 года рождения. Спасатели обнаружили ее тело 1 июля.

«Устанавливаются причины и условия происшествия на реке Колва в Чердынском округе, в результате которого погибла девочка 2012 года рождения», – заявили в ведомстве. Сейчас следователи опрашивают свидетелей случившегося.

Для выяснения всех обстоятельств гибели ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки правоохранительные органы примут соответствующее процессуальное решение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня в Хабаровском крае при крушении моторной лодки утонул ребенок. В середине того же месяца в Алтайском крае при опрокидывании маломерного судна погибли двое детей и один взрослый. В конце мая на реке Ангаре в Иркутской области после переворота лодки скончался мужчина.