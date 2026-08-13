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«Северяне»: Не менее 15 солдат ВСУ старше 55 лет погибли при боевом слаживании
Более 10 солдат ВСУ старше 55 лет погибли при боевом слаживании
Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям фронта и выяснили, как в Черниговской области при боевом слаживании гибнут от физических нагрузок пожилые солдаты ВСУ.
Бойцы «Севера» узнали, что солдат ВСУ, которые должны усилить украинские формирования в районе Ольховатки (Великобурлукское направление) буквально истребляют в тренировочном лагере в лесах Черниговской области.
«Перед откомандированием с военнослужащими проводят боевое слаживание, в ходе которого только в августе скончались от чрезмерных физических нагрузок не менее 15 солдат в возрасте старше 55 лет», рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».
На Сумском направлении в Шосткинском районе бойцы «Севера» ведут стрелковые бои в Уланово и в районе Вольной Слободы. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 20 участках до 400 метров.
Стрелковые бои не прекращаются в Писаревке, Марьино, Храповщине, посёлке Хотень и окрестностях, в лесных массивах южнее Иволжанского.
На Харьковском направлении бои идут в селе Василевка, около Шевченково и Петропавловки, а также в лесных массивах Волчанского района.
На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на шести участках до 400 метров. На Великобурлукском направлении продолжаются бои в районе села Ольховатка и западнее Устиновки.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – отмечено в сводке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Север» 12 августа установили контроль над селом Водяным в Харьковской области. Командование ВСУ решило перебросить резервы в Сумскую область из-за потерь. Эксперт Марочко сообщил, что ВС России закрепляются на севере Ольховатки в Харьковской области.