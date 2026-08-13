Более 10 солдат ВСУ старше 55 лет погибли при боевом слаживании

Tекст: Катерина Туманова

Бойцы «Севера» узнали, что солдат ВСУ, которые должны усилить украинские формирования в районе Ольховатки (Великобурлукское направление) буквально истребляют в тренировочном лагере в лесах Черниговской области.

«Перед откомандированием с военнослужащими проводят боевое слаживание, в ходе которого только в августе скончались от чрезмерных физических нагрузок не менее 15 солдат в возрасте старше 55 лет», рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

На Сумском направлении в Шосткинском районе бойцы «Севера» ведут стрелковые бои в Уланово и в районе Вольной Слободы. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 20 участках до 400 метров.

Стрелковые бои не прекращаются в Писаревке, Марьино, Храповщине, посёлке Хотень и окрестностях, в лесных массивах южнее Иволжанского.

На Харьковском направлении бои идут в селе Василевка, около Шевченково и Петропавловки, а также в лесных массивах Волчанского района.

На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на шести участках до 400 метров. На Великобурлукском направлении продолжаются бои в районе села Ольховатка и западнее Устиновки.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – отмечено в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Север» 12 августа установили контроль над селом Водяным в Харьковской области. Командование ВСУ решило перебросить резервы в Сумскую область из-за потерь. Эксперт Марочко сообщил, что ВС России закрепляются на севере Ольховатки в Харьковской области.