В Тбилиси заявили о риске конфронтации с Россией из-за русофобии радикалов

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Углубление русофобии несет риски противостояния между двумя народами, которое даст кому-то повод для эскалации ситуации, что не принесет Грузии ничего хорошего», – сказал он.

Депутат отметил, что «речь о серьезных рисках не только для экономики Грузии, но и о сопутствующих и весьма тяжелых вызовах в политике и в сфере безопасности».

Его коллега по правящей партии, председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Давид Матикашвили заявил, что радикалы своей русофобией стремятся нанести удар по стратегической сфере экономики Грузии – туризму.

«Эти люди (радикалы) стараются максимально помешать экономическому развитию Грузии», – сказал парламентарий.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о плане «глубинного государства» разжечь «искусственную русофобию» в его стране для ее ослабления вплоть до конфронтации с Россией.

На пресс-конференции 12 августа председатель грузинского кабмина заявил, что его страну не удалось заставить открыть против России «второй фронт», поэтому «глубинное государство» «разработало новый план», которым руководствуется его «местная агентура».

В частности, он привел примеры оскорблений россиян в соцсетях в Грузии, а также на пляже в Батуми.

Ираклий Кобахидзе считает, что этот план, если к нему не отнестись с исключительным вниманием, ведет к тому, чтобы «под предлогом русофобии правительство России прервало бы все экономические контакты с Грузией».

Он считает, что «глубинное государство» таким планом хочет «разрушить экономику Грузии, посеять вражду между народами, приведя процессы к военной конфронтации».

«Это приведет к ослаблению Грузии, к угрозе ее уничтожения», – отметил премьер-министр Грузии.

По итогам первого полугодия 2026 года граждане России лидируют в списке посетивших Грузию иностранных туристов с показателем 610 825, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.