Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.6 комментариев
Москва направила Еревану ноту протеста после осквернения мемориала «Мать Армения»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила о направлении ноты протеста армянской стороне. Поводом послужило осквернение мемориального комплекса «Мать Армения», посвященного Победе в Великой Отечественной войне.
«Конечно, мы направили ноту протеста армянской стороне. Военнослужащие дислоцированной в этом городе 102 российской военной базы незамедлительно подключились к восстановлению мемориала», – заявила Захарова, передает РИА «Новости»..
Представитель МИД положительно оценила информацию о задержании подозреваемого в вандализме. При этом она выразила недоумение по поводу реакции официального Еревана, который предпочел отмолчаться вместо решительного осуждения акта вандализма, назвав такую позицию плохой традицией.
Напомним, неизвестные вандалы сорвали позолоченные названия городов-героев с памятника «Мать Армения» в Гюмри.
Российское посольство потребовало жесткой реакции Еревана на осквернение мемориала.
Ранее власти Армении удалили словосочетание «Великая Отечественная война» из государственных документов.