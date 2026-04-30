Гатилов назвал ДНЯО опорой международной безопасности

Tекст: Ольга Иванова

Россия по-прежнему видит в Договоре о нераспространении ядерного оружия фундаментальный инструмент поддержания международной безопасности, передает РИА «Новости». Об этом заявил постоянный представитель страны при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. В Нью-Йорке уже началась Одиннадцатая конференция, посвященная обзору действия этого исторического соглашения.

«По-прежнему рассматриваем ДНЯО как опорный международно-правовой инструмент в сфере нераспространения и международной безопасности», – подчеркнул дипломат. Он добавил, что главная цель текущего мероприятия заключается в подтверждении приверженности государств принципам договора и поиске новых способов его укрепления. Российская делегация настроена на продуктивный диалог, несмотря на сложные мировые тенденции.

Масштабная обзорная конференция продлится до 22 мая. Подобные встречи проводятся каждые пять лет и считаются центральным событием в сфере ядерного разоружения. Сам договор, действующий с 1970 года, закрепляет статус ядерных держав лишь за пятью странами и строго запрещает передачу соответствующих технологий другим государствам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о неукоснительном соблюдении Москвой Договора о нераспространении ядерного оружия.

Министерство иностранных дел РФ сообщило о серьезных угрозах для глобального режима нераспространения.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил опасения из-за риска начала новой гонки ядерных вооружений.