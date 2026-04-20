Глава МАГАТЭ назвал главным страхом гонку ядерных вооружений
Руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси признался, что больше всего опасается начала новой гонки ядерных вооружений в мире.
Генеральный директор организации поделился своими опасениями в беседе с британской газетой The Telegraph, передает РИА «Новости». «Гонка ядерных вооружений – главный страх. В какой-то момент мы увидим трещину в системе нераспространения, и затем наступит эффект домино. Это очень, очень хрупкая позиция», – заявил Рафаэль Гросси.
При этом он уточнил, что прямо сейчас ситуация не является критической. Однако руководитель агентства считает необходимым укреплять и подтверждать приверженность принципам нераспространения для поддержания мировой стабильности, в которой нуждается современное общество.
Он также напомнил о требованиях статьи 6 Договора о нераспространении ядерного оружия. Документ обязывает ядерные державы добросовестно вести переговоры для продвижения к атомному разоружению. Однако, по оценке главы МАГАТЭ, на нынешнем этапе истории подобного развития событий не предвидится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее генеральный директор МАГАТЭ сообщил о крайне напряженной ситуации с ядерной безопасностью на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нераспространение ядерного оружия основой мировой безопасности. До этого Рафаэль Гросси выразил надежду на стабилизацию обстановки усилиями лидеров ядерных держав.