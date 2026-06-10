После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.11 комментариев
МИД заявил о праве России ответить на производство БПЛА в Канаде для Украины
Захарова: Россия имеет право ответить на производство БПЛА в Канаде для Киева
Россия оставляет за собой право адекватно отреагировать на планы Канады по созданию военных беспилотников для нужд ВСУ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы оставляем за собой право на адекватный ответ и будем учитывать эти новые обстоятельства в нашем военно-политическом планировании», – заявила дипломат, передает РИА «Новости».
Она также добавила, что российская сторона намерена опубликовать точные адреса всех канадских предприятий, задействованных в производстве аппаратов.
По словам Захаровой, подобное соглашение между Оттавой и Киевом свидетельствует о выходе Канады на совершенно иной уровень участия в конфликте. Представитель ведомства отметила, что североамериканская страна окончательно сбросила маски и проявила себя как государство, стремящееся разжигать боевые действия.
В конце мая министерство обороны Канады объявило, что Канада и Украина подписали соглашение о производстве украинских беспилотников в североамериканской стране. В рамках соглашения украинская компания Airlogix и канадский разработчик БПЛА Sentinel Research and Development будут совместно производить беспилотные системы на нужды ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года Канада и Украина подписали соглашение о совместном военном производстве.
Позже Киев предложил Оттаве поделиться технологиями создания беспилотных летательных аппаратов.
В феврале текущего года министры обороны двух стран обсудили детали договора по выпуску дронов.