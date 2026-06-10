МИД заявил о праве России ответить на производство БПЛА в Канаде для Украины

Захарова: Россия имеет право ответить на производство БПЛА в Канаде для Киева

Tекст: Дарья Григоренко

«Мы оставляем за собой право на адекватный ответ и будем учитывать эти новые обстоятельства в нашем военно-политическом планировании», – заявила дипломат, передает РИА «Новости».

Она также добавила, что российская сторона намерена опубликовать точные адреса всех канадских предприятий, задействованных в производстве аппаратов.

По словам Захаровой, подобное соглашение между Оттавой и Киевом свидетельствует о выходе Канады на совершенно иной уровень участия в конфликте. Представитель ведомства отметила, что североамериканская страна окончательно сбросила маски и проявила себя как государство, стремящееся разжигать боевые действия.

В конце мая министерство обороны Канады объявило, что Канада и Украина подписали соглашение о производстве украинских беспилотников в североамериканской стране. В рамках соглашения украинская компания Airlogix и канадский разработчик БПЛА Sentinel Research and Development будут совместно производить беспилотные системы на нужды ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года Канада и Украина подписали соглашение о совместном военном производстве.

Позже Киев предложил Оттаве поделиться технологиями создания беспилотных летательных аппаратов.

В феврале текущего года министры обороны двух стран обсудили детали договора по выпуску дронов.