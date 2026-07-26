Мы неизбежно дорастём до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.5 комментариев
New York Post: США задумались об операции по захвату иранского урана
США разрабатывают план по захвату запасов обогащенного урана с иранских ядерных объектов, пишет New York Post со ссылкой на источник.
Для реализации этой цели Вашингтон может задействовать тысячи военнослужащих, пишет New York Post.
«Самая сложная операция в военной истории», – так охарактеризовал возможную миссию источник издания.
Издание пишет, что операция предполагает штурм иранских объектов, военным предстоит преодолевать минные ловушки и удерживать оборону.
Непосредственно изъятием урана займется небольшая группа спецназа, в которую могут войти бойцы элитных подразделений. Для успешного завершения миссии потребуется полный контроль над воздушным коридором для эвакуации американских военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Вашингтон допустил возможность проведения военной операции по вывозу урана из Ирана.
Вашингтон и Тель-Авив обсуждали отправку спецназа для захвата ядерных материалов.