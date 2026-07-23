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КСИР заявил об уничтожении американских систем ПВО в Кувейте
Иранские военные сообщили о ликвидации комплексов Patriot на американских базах
Атака беспилотников на военные объекты США в Кувейте привела к потере зенитных ракетных комплексов, вертолетов и другой армейской техники.
Представители Корпуса стражей исламской революции отчитались о результатах недавних ударов по американским позициям, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Press TV. Главными целями стали объекты, расположенные на территории Кувейта.
«Недавние атаки дронов были нацелены на военные активы США на военной базе «Али аль-Салем» и лагере «Аль-Адири» и уничтожили военное снаряжение, системы противовоздушной обороны Patriot, дроны, вертолеты и другие объекты», – отмечается в опубликованном сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные отчитались об уничтожении американских радаров на базе Али-ас-Салем в Кувейте.
Элитные подразделения вооруженных сил Ирана атаковали военную инфраструктуру США ракетами и беспилотниками.
Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции сообщил о ликвидации комплексов Patriot и пусковых установок HIMARS.