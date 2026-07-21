В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.7 комментариев
CENTCOM объявило о завершении волны ударов США по Ирану
Американские вооруженные силы завершили очередную волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).
«Центральное командование США завершило еще одну серию ударов по Ирану 20 июля в 21.00 по восточному времени (04.00 мск)», – говорится в заявлении ведомства в X.
Целями ударов стали командные пункты, военно-морские мощности, места запуска ракет и беспилотников, а также системы противовоздушной обороны.
Отмечается, что эти действия направлены на снижение возможностей Тегерана атаковать торговые суда, проходящие через Ормузский пролив.
В CENTCOM заверили, что транзит коммерческих кораблей через морской коридор продолжается в штатном режиме. С начала мая американские силы обеспечили безопасный проход около 900 судов, перевезших 450 млн баррелей сырой нефти, говорится в сообщении. Подчеркивается, что войска остаются в состоянии готовности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские вооруженные силы объявили, что начали новую серию ударов по территории Ирана.
Иран также сообщил об ударах по американским целям.
КСИР заявил о двух подорвавшихся нефтяных танкерах в Ормузском проливе.