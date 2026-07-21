CENTCOM объявило о завершении волны ударов США по Ирану

Tекст: Антон Антонов

«Центральное командование США завершило еще одну серию ударов по Ирану 20 июля в 21.00 по восточному времени (04.00 мск)», – говорится в заявлении ведомства в X.



Целями ударов стали командные пункты, военно-морские мощности, места запуска ракет и беспилотников, а также системы противовоздушной обороны.

Отмечается, что эти действия направлены на снижение возможностей Тегерана атаковать торговые суда, проходящие через Ормузский пролив.

В CENTCOM заверили, что транзит коммерческих кораблей через морской коридор продолжается в штатном режиме. С начала мая американские силы обеспечили безопасный проход около 900 судов, перевезших 450 млн баррелей сырой нефти, говорится в сообщении. Подчеркивается, что войска остаются в состоянии готовности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские вооруженные силы объявили, что начали новую серию ударов по территории Ирана.

Иран также сообщил об ударах по американским целям.

КСИР заявил о двух подорвавшихся нефтяных танкерах в Ормузском проливе.