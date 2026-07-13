Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.4 комментария
Трамп заявил о планах США обложить данью Ормузский пролив
Трамп: США начнут взимать 20% стоимости грузов в Ормузском проливе
Соединенные Штаты намерены взять под контроль Ормузский пролив и получать компенсацию за безопасное судоходство, заявил американский президент Дональд Трамп.
Трамп отметил, что размер сбора составит 20% от стоимости транспортируемых товаров, передает ТАСС.
«Все остальные страны будут справедливо и открыто пользоваться проливом. США будут впредь известны как «хранитель Ормузского пролива», – написал политик в социальной сети Truth Social. Он добавил, что формирование нового процесса начнется немедленно из-за высоких расходов на безопасность в неспокойном регионе.
Через этот маршрут проходит примерно 25% мировых объемов торговли нефтью. Кроме того, там транспортируется около 20% глобальных поставок сжиженного природного газа.
Ранее Трамп объявил о переходе Ормузского пролива под контроль Соединенных Штатов. МИД Ирана обвинил Вашингтон в срыве договоренностей с Оманом по управлению судоходством.
В июне президент США допустил введение платы за проход судов после окончания перемирия.