Трамп заявил о планах США обложить данью Ормузский пролив

Трамп: США начнут взимать 20% стоимости грузов в Ормузском проливе

Tекст: Валерия Городецкая

Трамп отметил, что размер сбора составит 20% от стоимости транспортируемых товаров, передает ТАСС.

«Все остальные страны будут справедливо и открыто пользоваться проливом. США будут впредь известны как «хранитель Ормузского пролива», – написал политик в социальной сети Truth Social. Он добавил, что формирование нового процесса начнется немедленно из-за высоких расходов на безопасность в неспокойном регионе.

Через этот маршрут проходит примерно 25% мировых объемов торговли нефтью. Кроме того, там транспортируется около 20% глобальных поставок сжиженного природного газа.

Ранее Трамп объявил о переходе Ормузского пролива под контроль Соединенных Штатов. МИД Ирана обвинил Вашингтон в срыве договоренностей с Оманом по управлению судоходством.

В июне президент США допустил введение платы за проход судов после окончания перемирия.