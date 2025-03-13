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В Сирии сформировали Совет нацбезопасности
В Сирии сформировали Совет нацбезопасности и назначили министров
Президент на переходный период Сирии Ахмед аш-Шараа подписал указ о создании Совета национальной безопасности для координации работы в сферах безопасности и политического управления.
Согласно указу, в республике будет сформирован новый орган – Совет национальной безопасности, передает ТАСС.
Этот Совет будет находиться под председательством самого президента и заниматься координацией и управлением в области безопасности и политики.
Согласно тексту указа, в состав Совета войдут министры обороны, иностранных и внутренних дел, руководитель Службы общей разведки, а также два члена с консультативными функциями. Этих членов назначает лично глава государства.
Новая структура должна способствовать более эффективному управлению в сфере безопасности, а также политическому взаимодействию в переходный период.
Ранее глава МИД Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаадом Хасаном аш-Шибани в Анкаре, где они обсудили политический курс страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аш-Шараа подчеркнул, что цель Сирии – сохранить стратегические связи с Россией, чтобы избежать раскола в отношениях между странами.